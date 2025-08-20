Αναλυτές: Τι θα κάνει η ΕΚΤ με τα επιτόκια

Καθώς ο κύκλος μείωσης των επιτοκίων οδεύει προς ολοκλήρωση από την ΕΚΤ, γρίφος για τους αναλυτές και τις αγορές αποτελεί το κατά πόσο θα υπάρξει μια ακόμη περικοπή κατά 25 μονάδες βάσης τον Σεπτέμβριο ή έχει μπει ήδη τέλος, μετά από 8 μειώσεις.

Καθώς ο κύκλος μείωσης των επιτοκίων οδεύει προς ολοκλήρωση από την ΕΚΤ, γρίφος για τους αναλυτές και τις αγορές αποτελεί το κατά πόσο θα υπάρξει μια ακόμη περικοπή κατά 25 μονάδες βάσης τον Σεπτέμβριο ή έχει μπει ήδη τέλος, μετά από 8 μειώσεις.

Αναλυτές της Barclays επισημαίνουν πως κατά τη διάρκεια της τελευταίας συνέντευξης Τύπου, η πρόεδρος της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ υποβάθμισε την πορεία του πληθωρισμού, όπου υποχώρησε ελαφρώς χαμηλότερα του στόχου, στις προβλέψεις του Ιουνίου και τους κινδύνους για την ανάπτυξης καθώς ελλείψει αρνητικών κραδασμών στην προσφορά, θα πρέπει να μεταφραστεί σε καθοδικούς κινδύνους για τον πληθωρισμό, ιδίως υπό το πρίσμα της ανατίμησης του ευρώ.

Επιπλέον, τόνισε ότι ο πληθωρισμός προβλέπεται να παραμείνει στον στόχο μεσοπρόθεσμα, ένα χαρακτηριστικό που συχνά ισχύει στο τέλος του ορίζοντα των προβλέψεων των εμπειρογνωμόνων. Πρόσθεσε πως «Θα μπορούσε κανείς να ισχυριστεί ότι είμαστε σε μια στάση αναμονής. Εκεί είμαστε και παρακολουθούμε την κατάσταση».

Λαμβάνοντας αυτό υπόψη, η Barclays αναγνωρίζει ότι μια μείωση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης στη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου, όπως ανέμενε, φαίνεται πλέον λιγότερο πιθανή. Η εκτίμηση των αναλυτών για πρόσθετη μείωση κατά 25 μονάδες βάσης τον Δεκέμβριο θα υπάρξει μόνο εάν οι μακροοικονομικές προοπτικές επιδεινωθούν σε σημείο που ο πληθωρισμός υποχωρήσει χαμηλότερα από τον στόχο και είναι σημαντικά μεγαλύτερη από ό,τι στις προβλέψεις του Ιουνίου και παραμείνει τουλάχιστον για ένα μέρος του 2027.

Οι αναλυτές σημειώνουν ωστόσο πως το ΔΣ της ΕΚΤ δεν δεσμεύεται εκ των προτέρων για καμία πορεία επιτοκίων, γεγονός που καθιστά οποιαδήποτε δήλωση που γίνεται σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή μη δεσμευτική για οποιαδήποτε μελλοντική απόφαση.

Παράλληλα, ο καθορισμός μέσου δασμού για τα προϊόντα της ΕΕ που εισάγονται στις ΗΠΑ σε οποιοδήποτε ποσοστό υψηλότερο του 10% θα πρέπει να ενσωματωθεί στην βασική πρόβλεψη του Σεπτεμβρίου. Αυτό θα είχε αρνητική επίδραση στην ανάπτυξη της Ευρωζώνης μέσω του καναλιού των εξαγωγών, αλλά μια θετική ώθηση μέσω του καναλιού της αβεβαιότητας.

Ωστόσο, η ανάπτυξη της Ευρωζώνης θα εξαρτηθεί επίσης από την παγκόσμια αβεβαιότητα και τις προοπτικές παγκόσμιας ανάπτυξης, οι οποίες εξαρτώνται όχι μόνο από την εμπορική συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ, αλλά και από συμφωνίες με άλλους σημαντικούς εμπορικούς εταίρους της ΕΕ. Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντοναλντ Τραμπ θέτει δασμολογικούς συντελεστές μεταξύ 15% και 50% επί του παρόντος.

Σύμφωνα με τη Barclays, οι προβλέψεις Σεπτεμβρίου πιθανότατα θα δείξουν μια προς τα κάτω αναθεώρηση του προφίλ του επίσημου και δομικού πληθωρισμού, εάν οι τεχνικές υποθέσεις κατά την ημερομηνία εκείνη ενσωματώνουν υψηλότερο τελικό επιτόκιο, μια πιο απότομη καμπύλη αποδόσεων και ένα ισχυρότερο νόμισμα από ό,τι τον Ιούνιο. «Πιστεύουμε ότι αυτό θα καθιστούσε την απόφαση να διατηρηθεί το επιτόκιο καταθέσεων στο 2% αμφιλεγόμενη, με τις διαφορετικές απόψεις εντός του ΔΣ να απαιτούν από την πρόεδρο Λαγκάρντ να αναζητήσει συμβιβασμούς. Εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι η υποτίμηση του πληθωρισμού και η αξιολόγηση κινδύνου θα προσφέρουν καλύτερα επιχειρήματα υπέρ μιας μείωσης.

Από τη μεριά της, η Deutsche Bank αναφέρει πως εφόσον ΕΕ και ΗΠΑ κατέληξαν σε μια εμπορική συμφωνία, δεν υπάρχει η ίδια πίεση και ανάγκη από την ΕΚΤ να μειώσει περαιτέρω τα επιτόκια, ειδικά καθώς η οικονομία αποδεικνύεται πιο ανθεκτική φέτος και η μετάδοση της νομισματικής πολιτικής λειτουργεί αποτελεσματικά.

«Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε την πιθανότητα περαιτέρω χαλάρωσης της πολιτικής — ο πληθωρισμός προβλέπεται να υποχωρήσει κάτω τον στόχο του 2% το 2026. Ωστόσο, η περαιτέρω χαλάρωση δεν αποτελεί πλέον το βασικό σενάριο. Μια μείωση των Δεκέμβριο του 2025 ή τον Μάρτιο του 2026 δείχνει πιο πιθανή από ό,τι τον Σεπτέμβριο. Το νέο βασικό μας σενάριο προβλέπει τελικό επιτόκιο στο 2%. Υπό το πρίσμα της σημαντικής δημοσιονομικής χαλάρωσης, η επόμενη κίνηση στα επιτόκια θα είναι μια αύξηση στα τέλη του 2026», αναφέρουν οι αναλυτές.