Τουρκία - Αίγυπτος: Κοντά σε ιστορική συμφωνία για μαχητικά stealth Kaan

Έτοιμες να προχωρήσουν σε μία ιστορική συνεργασία είναι η Τουρκία και η Αίγυπτος, καθώς το Κάιρο αναμένεται να ενταχθεί στο εγχώριο πρόγραμμα stealth μαχητικών αεροσκαφών Kaan που έχει αναπτυχθεί στην Άγκυρα, σηματοδοτώντας όχι μόνο στενότερους διμερείς δεσμούς αλλά και μια πιθανή αλλαγή στην ισορροπία των δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με δημοσίευμα της τουρκικής Daily Sabah.

Σύμφωνα με το The Arab Weekly, η στρατηγική κίνηση της Αιγύπτου θα μπορούσε να αναδιαμορφώσει μια περιφερειακή ισορροπία η οποία εδώ και καιρό κλίνει υπέρ του Ισραήλ, όπου το Τελ Αβίβ διατηρεί την αεροπορική κυριαρχία εδώ και δεκαετίες με την υποστήριξη των ΗΠΑ.

Οι ειδικοί λένε ότι η στρατιωτική συνεργασία δεν σηματοδοτεί ένα τελικό σημείο αλλά μια νέα αρχή, καθώς η Άγκυρα και το Κάιρο στοχεύουν στην ενίσχυση της αυτάρκειας της αμυντικής βιομηχανίας και στη μείωση της εξάρτησης από το εξωτερικό. Αν και η διαδικασία ήταν κάποτε διακριτική, τώρα προχωρά ανοιχτά, με τις δύο πλευρές να προσέχουν να μην «καούν» τις γέφυρες με την Ουάσινγκτον και την ΕΕ, όπως αναφέρει το δημοσίευμα.

Το ενδιαφέρον για το αμυντικό πρόγραμμα Kaan εκδηλώθηκε για πρώτη φορά τον Σεπτέμβριο του 2024 κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Αιγύπτιου προέδρου Abdel Fattah el-Sissi στην Άγκυρα, όπου εξέφρασε επίσης ενδιαφέρον για το σύστημα αεράμυνας τύπου «Iron Dome» της Τουρκίας. Οι επακόλουθες επισκέψεις αντιπροσωπειών της αιγυπτιακής πολεμικής αεροπορίας και το ταξίδι του αρχηγού των ενόπλων δυνάμεων της Αιγύπτου, στρατηγού Αχμάντ Χαλίφα, τον Μάιο του 2025, ενίσχυσαν τον διάλογο, καλύπτοντας θέματα εκπαίδευσης, μεταφοράς τεχνολογίας και την ανταλλαγή γνώσεων.

Διπλωματικές πηγές αναμένουν ότι θα υπογραφεί επίσημη συμφωνία για τη συμμετοχή της Αιγύπτου στο πρόγραμμα Kaan μέχρι το τέλος του έτους, ένα βήμα που θα μπορούσε να αλλάξει την ισορροπία αεροπορικής ισχύος μακριά από την τρέχουσα πορεία της, η οποία κλίνει προς τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Η πρωτοβουλία της Τουρκίας για τα μαχητικά αεροσκάφη έχει επίσης προσελκύσει το ενδιαφέρον της Ισπανίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, μειώνοντας ενδεχομένως το κόστος, επιταχύνοντας την παραγωγή και ενισχύοντας τις επενδύσεις στην Έρευνα και Ανάπτυξη, καθιστώντας το Kaan ένα κοινό περιφερειακό στοιχείο και όχι ένα αποκλειστικά εθνικό έργο.

Το Kaan είναι ένα πολεμικό αεροπλάνο πέμπτης γενιάς επάνω στο οποίο η Τουρκία εργάζεται σχεδόν μια δεκαετία. Παρουσιάστηκε για πρώτη φορά δημόσια το 2023 πριν πραγματοποιήσει την πρώτη δοκιμαστική του πτήση στις αρχές του 2024. Η παραγωγή του αναμένεται να ξεκινήσει το 2028.