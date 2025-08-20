Σε προχωρημένες συνομιλίες για deal 11 δισ. δολαρίων με Dayforce η Thoma Bravo

Το ποσό αντιπροσωπεύει ένα premium περίπου 32% σε σχέση με την τιμή της μετοχής της Dayforce.

Σε προχωρημένες συνομιλίες για την εξαγορά της Dayforce σε μια από τις μεγαλύτερες συμφωνίες που έχει κάνει ποτέ βρίσκεται η Thoma Bravo. Σύμφωνα με το Bloomberg, η εταιρεία ιδιωτικών κεφαλαίων συζητά μια προσφορά 70 δολαρίων ανά μετοχή για την Dayforce, με έδρα τη Μινεάπολη, δίνοντας στην δεύτερη ένα equity value περίπου 11,2 δισ. δολαρίων.

Το ποσό αντιπροσωπεύει ένα premium περίπου 32% σε σχέση με την τιμή της μετοχής της Dayforce που προσυνεδριακά ενισχύεται 4%. Ο τίτλος της την Τετάρτη απώλεσε 1,7% στα 65,47 δολάρια, δίνοντας στην εταιρεία αγοραία αξία περίπου 10,5 δισ. δολαρίων. Η Dayforce παρέχει λογισμικό που βοηθά τις επιχειρήσεις να διαχειρίζονται τις προσλήψεις, τις μισθοδοσίες και την εξέλιξη των εργαζομένων.

Στους πελάτες της συγκαταλέγονται εταιρείες υγειονομικής περίθαλψης, λιανεμπορίου, φιλοξενίας και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Ενώ η Dayforce κατάφερε να αυξήσει τα έσοδα και να βελτιώσει την κερδοφορία της με την πάροδο των ετών, αντιμετωπίζει προκλήσεις από μεγαλύτερες εταιρείες, οι οποίες της «κλέβουν» πελάτες και στέκονται εμπόδια στην περαιτέρω ανάπτυξή της ενώ το χρέος της υπολογίζεται σε περίπου 1,2 δισ. δολάρια.

Με επικεφαλής τον συνιδρυτή της, Ορλάντο Μπράβο, η Thoma Bravo υπήρξε ενεργός αγοραστής σε ένα δύσκολο περιβάλλον για τις private equity firms που επιδιώκουν να αναπτύξουν κεφάλαια. Μέχρι την μετονομασία της πέρυσι, η Dayforce ήταν γνωστή ως Ceridian που εισήχθη στο χρηματιστήριο το 2018. Το 2007, η εταιρεία εξαγοράστηκε έναντι 5,3 δισ. δολαρίων από την Thomas H. Lee Partners και την Fidelity National Financial.