Wall Street: Μεικτά πρόσημα εν αναμονή των πρακτικών της Fed

«Βουτιά» πάνω από 10% γα την μετοχή της Target.

Με μεικτά πρόσημα κινούνται στις συναλλαγές της Τετάρτης οι δείκτες στη Wall Street καθώς οι επενδυτές επεξεργάζονται αποτελέσματα από γίγαντες του λιανεμπορίου, ενώ αναμένουν τα πρακτικά της τελευταίας συνεδρίασης της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) κατά την οποία κράτησε σταθερά τα επιτόκια. Υπενθυμίζεται, ότι στην συνεδρίαση του Ιουλίου της Fed, η απόφαση των αξιωματούχων που απαρτίζουν την 11μελή επιτροπή που «χαράζει» τη νομισματική πολιτική (FOMC) δεν ήταν ομόφωνη και ήταν η πρώτη φορά από το 1993 που 2 αξιωματούχοι διαφώνησαν με την απόφαση.

Επιπλέον, στο επίκεντρο βρίσκεται το γεγονός πως ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε την αξιωματούχο της Fed Λίζα Κουκ «να παραιτηθεί τώρα» αφού ο Διευθυντής της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Χρηματοδότησης Στέγασης (FHS), Μπιλ Πουλτ, κάλεσε την Γενική Εισαγγελέα Παμ Μπόντι να διεξάγει έρευνα για φερόμενη απάτη με 2 στεγαστικά δάνεια.

Υπό αυτό το πρίσμα, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones σημειώνει άνοδο 0,2% στις 45.013 μονάδες, ενώ ο διευρυμένος S&P 500 υποχωρεί 0,14% στις 6.402 μονάδες. Ο τεχνολογικός Nasdaq ανέρχεται με πτώση 0,71% στις 21.163 μονάδες.

Στο ταμπλό, η μετοχή της Target σημειώνει «βουτιά» πάνω από 10% αφότου παρουσίασε μειωμένες πωλήσεις και ανακοίνωσε νέο CEO που θα αναλάβει καθήκοντα από την 1η Φεβρουαρίου. Ο Μάικλ Φιντέλκε, ο οποίος έχει διατελέσει οικονομικός διευθυντής, θα διαδεχθεί τον βετεράνο Διευθύνοντα Σύμβουλο με 20 χρόνια πείρας Mπράιαν Κορνέλ. Οι ετήσιες πωλήσεις της Target είναι σχεδόν στάσιμες τα τελευταία τέσσερα χρόνια και η ασυνεπής απόδοσή της έχει δοκιμάσει την εμπιστοσύνη των επενδυτών της Wall Street.

Σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch της CME, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης της Fed δίνουν σχεδόν 85% πιθανότητα να μειώσει τα επιτόκια στην επόμενη συνεδρίαση για τη νομισματική πολιτική τον Σεπτέμβριο. Ωστόσο, απομένει η ομιλία του προέδρου της Fed, Τζερόμ Πάουελ στο συνέδριο του Τζάκσον Χολ την Παρασκευή, που θα δώσει μία πιο ξεκάθαρη εικόνα για πορεία των επιτοκίων.

Την Τρίτη, ο Dow Jones ακούμπησε αλλά να δεν κατοχύρωσε νέο ρεκόρ στις 45.207 μονάδες με ώθηση από το ράλι 3,17% για την μετοχή της Home Depot, η οποία αν και ανακοίνωσε ασθενέστερα από τα αναμενόμενα κέρδη του δεύτερου τριμήνου, διατήρησε τις προβλέψεις του για το σύνολο του έτους, ενώ η πτώση των τεχνολογικών τίτλων έφερε καθοδικές πιέσεις σε S&P 500 και Nasdaq.