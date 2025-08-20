Επιχειρήσεις | Διεθνή

Στα χέρια της Lowe's η Foundation Building Materials για 8,8 δισ. δολάρια σε μετρητά

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Στα χέρια της Lowe's η Foundation Building Materials για 8,8 δισ. δολάρια σε μετρητά
Lowe's / Πηγή Φωτογραφίας: ΑΡ
Η Lowe’s έχει εξασφαλίσει 9 δισ. δολάρια σε ενδιάμεση χρηματοδότηση από την Bank of America και την Goldman Sachs για την ολοκλήρωση του deal.

Σε συμφωνία ώστε να εξαγοράσει την Foundation Building Materials, για περίπου 8,8 δισ. δολάρια σε μετρητά κατέληξε η Lowe's.

Σύμφωνα με το Bloomberg, με το deal για την απόκτηση της βορειοαμερικανικής επιχείρησης που δραστηριοποιείται στον κλάδο των οικοδομικών προϊόντων, η Lowe's επεκτείνει τις δραστηριότητες της Lowe πέρα από τα είδη βελτίωσης σπιτιού, εξυπηρετώντας περισσότερους επαγγελματίες πελάτες στον τομέα των κατασκευών.

Η Foundation Building εξαγοράστηκε από την εταιρεία ιδιωτικών κεφαλαίων American Securities σε μια συμφωνία που ανακοινώθηκε τον Νοέμβριο του 2020, ενώ διαθέτει ένα δίκτυο με πάνω από 370 καταστήματα σε ΗΠΑ και Καναδά, πετυχαίνοντας τζίρο 6,5 δισ. δολαρίων το 2024.

Η Lowe’s έχει εξασφαλίσει 9 δισ. δολάρια σε ενδιάμεση χρηματοδότηση από την Bank of America και την Goldman Sachs για την ολοκλήρωση του deal.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Από την Αλάσκα στο Αιγαίο: Το επικίνδυνο προηγούμενο της ουκρανικής «διευθέτησης»

Ποιες εξαγγελίες μπαίνουν στο «καλάθι» της ΔΕΘ για τη στέγαση, τις συντάξεις και τις ασφαλιστικές εισφορές

IX: Έρχονται τα πρώτα πρόστιμα για 350.000 οχήματα χωρίς ΚΤΕΟ και τέλη κυκλοφορίας

tags:
Lowe's
Εξαγορά
Οικοδομική δραστηριότητα
Κατασκευές

BEST OF LIQUID MEDIA

gazzetta
gazzetta reader insider insider