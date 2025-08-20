Estee Lauder: Προβλέπει ετήσια κέρδη κάτω από τις εκτιμήσεις - Βουτιά 9% της μετοχής

Απώλειες της τάξης του 9% καταγράφει η μετοχή της Estee Lauder πριν το άνοιγμα της Wall Street, αφού τα ετήσια κέρδη που προβλέπει ο κολοσσός των καλλυντικών υπολείπονται των εκτιμήσεων των αναλυτών λόγω της συνεχιζόμενης πτώσης των πωλήσεων στις αγορές των ΗΠΑ και της Κίνας και της αβεβαιότητα σχετικά με τους δασμούς.

Συγκεκριμένα, η εταιρεία αναμένει ότι τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή για ολόκληρο το έτος θα κυμανθούν από 1,90 έως 2,10 δολάρια, σε σύγκριση με τις εκτιμήσεις των αναλυτών για 2,21 δολάρια, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε η LSEG.

Δήλωσε επίσης ότι αναμένει πλήγμα περίπου 100 εκατομμυρίων δολαρίων στα κέρδη της για το 2026 από δυσκολίες που σχετίζονται με τους δασμούς.

Οι απρόβλεπτες εμπορικές πολιτικές της κυβέρνησης Τραμπ έχουν επιβαρύνει τα πορτοφόλια των καταναλωτών, καθώς και τις επιχειρήσεις, αναγκάζοντάς τις να βρουν τρόπους για να αντιμετωπίσουν τον αντίκτυπο των δασμών, ενώ παράλληλα σχεδιάζουν στρατηγικές για την αναζωογόνηση της ανάπτυξης.

Οι οργανικές καθαρές πωλήσεις της Estee για το τέταρτο τρίμηνο μειώθηκαν κατά 13%, σε σύγκριση με αύξηση 8% πριν από ένα χρόνο, κυρίως λόγω της αδυναμίας στους τομείς της περιποίησης δέρματος και του μακιγιάζ.

Για να αναζωογονήσει τις πωλήσεις, η Estee Lauder επιταχύνει τις νέες κυκλοφορίες σε κατηγορίες όπως η περιποίηση δέρματος, αυξάνοντας τις επενδύσεις και εφαρμόζοντας μέτρα εξοικονόμησης κόστους, υπό τον νέο Διευθύνοντα Σύμβουλο Stephane de La Faverie, ο οποίος ανέλαβε την θέση νωρίτερα φέτος.