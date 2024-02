Διεθνείς αντιδράσεις για τον θάνατο Ναβάλνι: «Το ρωσικό καθεστώς αποκλειστικά υπεύθυνο»

Διεθνείς αντιδράσεις έχει προκαλέσει ο θάνατος του Αλεξέι Ναβάλνι, ο οποίος υπήρξε σφοδρός επικριτής του Βλαντμίρ Πούτιν, με τη Δύση να στρέφει τα «πυρά» της στο Κρεμλίνο.

«Βαθιά θλιμμένος και ταραγμένος» δήλωσε σήμερα ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ για την είδηση του θανάτου του φυλακισμένου Ρώσου αντιφρονούντα.

«Πρέπει να διακριβώσουμε όλα τα γεγονότα και η Ρωσία πρέπει να απαντήσει σε όλα τα σοβαρά ερωτήματα σχετικά με τις συνθήκες θανάτου του», πρόσθεσε ο ίδιος.

Από την πλευρά του ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς, εκφράζοντας και εκείνος την «βαθιά θλίψη» του, δήλωσε ότι το γεγονός αποτελεί μια «φρικτή» ένδειξη του πώς η Ρωσία ως χώρα έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια. «Η Ρωσία δεν είναι εδώ και καιρό δημοκρατία» τόνισε κατά την διάρκεια της κοινής συνέντευξης Τύπου που παραχωρεί αυτή την ώρα με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Εξέφρασε την θλίψη του για την είδηση και έκανε λόγο για τρομερό γεγονός, ενώ υπενθύμισε ότι ο Αλεξέι Ναβάλνι είχε νοσηλευθεί στο Βερολίνο έπειτα από δηλητηρίαση και είχε το θάρρος να επιστρέψει κατόπιν στην Ρωσία.

«Τώρα πλήρωσε πιθανότατα αυτό του το θάρρος με τη ζωή του», πρόσθεσε ο καγκελάριος και σημείωσε: «Τώρα γνωρίζουμε ακριβώς τι είδους καθεστώς βρίσκεται στην εξουσία στην Μόσχα. Η Ρωσία δεν είναι πλέον εδώ και καιρό δημοκρατία».

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι υπέδειξε τον ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν ως υπεύθυνο για τον θάνατο του Ναβάλνι και ζήτησε να λογοδοτήσει.

«Προφανώς ο Ναβάλνι δολοφονήθηκε από τον Πούτιν, όπως τόσες χιλιάδες άλλοι. Ο Πούτιν δεν ενδιαφέρεται ποιος θα πεθάνει και προσπαθεί να διατηρήσει τη θέση του. Πρέπει να λογοδοτήσει για τα εγκλήματά του», δήλωσε ο κ. Ζελένσκι στο πλαίσιο κοινής συνέντευξης Τύπου με τον καγκελάριο Όλαφ Σολτς, στο Βερολίνο.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών της Bundestag Μίχαελ Ροτ σχολίασε ότι «ο Πούτιν ενεργεί σαν νονός της μαφίας, σύμφωνα με την παράδοση του Στάλιν: κάθε τόσο μια δολοφονία επί πληρωμή προκειμένου να εκφοβίσει τα επικριτικά μυαλά που αμφισβητούν την παντοδυναμία του». Η Ρωσία είναι «μια τυπική δικτατορία», έγραψε ο κ. Ροτ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα «Χ».

«Πρόκειται για μια φρικτή είδηση. Ως ο πιο ένθερμος υποστηρικτής της ρωσικής δημοκρατίας, ο Αλεξέι Ναβάλνι επέδειξε απίστευτο κουράγιο σε όλη του τη ζωή. Οι σκέψεις μου είναι με τη σύζυγό του και τον λαό της Ρωσίας για τον οποίο αυτό είναι μια τεράστια τραγωδία», ήταν η δήλωση του Βρετανού πρωθυπουργού Ρίσι Σούνακ.

This is terrible news. As the fiercest advocate for Russian democracy, Alexei Navalny demonstrated incredible courage throughout his life. My thoughts are with his wife and the people of Russia, for whom this is a huge tragedy. https://t.co/AQvQQW5GBh — Rishi Sunak (@RishiSunak) February 16, 2024

Αν αληθεύει ο θάνατος του Ναβάλνι, τότε γι' αυτόν ευθύνεται ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, εκτίμησε ο Μιχαήλ Χοντορκόφσκι, ο εξόριστος Ρώσος επιχειρηματίας, ενώ σε ανάρτησή του στο Χ ο Λιθουανός πρόεδρος Γκιτάνας Ναουσέντα έγραψε ότι οι ρωσικές αρχές θα πρέπει να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες και να «λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη».

«Ο Αλεξέι Ναβάλνι πολέμησε για τις αξίες της ελευθερίας και της δημοκρατίας. Για τα ιδανικά του, έκανε την απόλυτη θυσία», αναφέρει ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, στην οποία τονίζει ότι «η ΕΕ θεωρεί το ρωσικό καθεστώς αποκλειστικό υπεύθυνο γι' αυτό τον τραγικό θάνατο». «Εκφράζω τα θερμά μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του. Και σε αυτούς που αγωνίζονται για τη δημοκρατία σε όλο τον κόσμο στις πιο σκοτεινές συνθήκες» προσθέτει. Τέλος ο Σαρλ Μισέλ σημειώνει ότι «οι μαχητές πεθαίνουν. Αλλά ο αγώνας για ελευθερία δεν τελειώνει ποτέ».

Ούρουλα φον ντερ Λάιεν: Μια ζοφερή υπενθύμιση του τι είναι ο Πούτιν και το καθεστώς του

Για μια «ζοφερή υπενθύμιση του τι είναι ο Πούτιν και το καθεστώς του» έκανε λόγο η Πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν αναφερόμενη στο θάνατο του Αλεξέι Ναβάλνι.

«Βαθιά αναστατωμένη και λυπημένη από την είδηση του θανάτου του Αλεξέι Ναβάλνι. Ο Πούτιν δεν φοβάται τίποτα περισσότερο από τη διαφωνία από τους δικούς του ανθρώπους. Μια ζοφερή υπενθύμιση του τι είναι ο Πούτιν και το καθεστώς του. Ας ενωθούμε στον αγώνα μας για να προστατεύσουμε την ελευθερία και την ασφάλεια όσων τολμούν να αντισταθούν στην απολυταρχία», επισήμανε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν με ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ.

Deeply disturbed and saddened by news of the death of Alexei Navalny. Putin fears nothing more than dissent from his own people. A grim reminder of what Putin and his regime are all about. Let's unite in our fight to safeguard the freedom and safety of those who dare to… pic.twitter.com/YoIbS7XbdX — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 16, 2024

Με τη σειρά της η υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας Αναλένα Μπέρμποκ έγραψε στο Χ πως ο Αλεξέι Ναβάλνι είναι νεκρός διότι ήταν σύμβολο για μία ελεύθερη και δημοκρατική Ρωσία. «Ακριβώς για τον λόγο αυτόν έπρεπε να πεθάνει», καταγγέλλει στην ανάρτησή της

«Ο Αλεξέι Ναβάλνι πολέμησε για μία δημοκρατική Ρωσία. Για τον λόγο αυτόν, ο Πούτιν τον βασάνισε μέχρι θανάτου», έγραψε ο γερμανός υπουργός Οικονομικών Κρίστιαν Λίντνερ

Ο ισπανός υπουργός Εξωτερικών Χοσέ Μανουέλ Αλμπάρες δήλωσε πως είναι «βαθιά συγκλονισμένος από το θάνατο του Αλεξέι Ναβάλνι» και πρόσθεσε πως η Μαδρίτη «απαιτεί να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες» αυτού του θανάτου. Σε ανάρτησή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X, ο Αλμπάρες υπογράμμισε πως ο θάνατος αυτός «συνέβη στη διάρκεια της άδικης φυλάκισής του για πολιτικούς λόγους», ενώ απηύθυνε τα συλλυπητήριά του στους «οικείους του» και «την υποστήριξή του σε αυτούς που εργάζονται για την ελευθερία».

Ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είναι «υπεύθυνος» για το θάνατο του Ναβάλνι, δήλωσε εξάλλου σήμερα ο επικεφαλής της πολωνικής διπλωματίας. «Ο άνθρωπος αυτός ήταν ένοχος ότι αψήφησε τον Βλαντίμιρ Πούτιν (...) Κλείστηκε στη φυλακή, όπου έζησε σε φρικτές συνθήκες. Ο Βλαντίμιρ Πούτιν είναι υπεύθυνος για όλα αυτά», δήλωσε ο πολωνός υπουργός Εξωτερικών Ράντοσλαβ Σικόρσκι προς το πολωνικό πρακτορείο ειδήσεων PAP.

Ο Πούτιν δολοφόνησε αργά και δημοσίως τον Αλεξέι Ναβάλνι, έγραψε στην πλατφόρμα Χ ο Γκάρι Κασπάροφ, ο ρώσος αντικαθεστωτικός και παγκόσμιος πρωταθλητής στο σκάκι. «Ο Πούτιν απέτυχε να σκοτώσει τον Ναβάλνι γρήγορα και μυστικά δηλητηριάζοντάς τον και τώρα τον δολοφόνησε αργά και δημοσίως στην φυλακή...Ο Ναβάλνι σκοτώθηκε διότι αποκάλυψε τον Πούτιν και την μαφία του γι΄ αυτό που είναι, απατεώνες και κλέφτες».

Putin tried and failed to murder Navalny quickly and secretly with poison, and now he has murdered him slowly and publicly in prison. He was killed for exposing Putin and his mafia as the crooks and thieves they are. My thoughts are with the brave man's wife and children. — Garry Kasparov (@Kasparov63) February 16, 2024

Ζαχάροβα: Οι κατηγορίες της Δύσης είναι «αποκαλυπτικές για την ίδια τη Δύση»

Απάντηση στις παραπάνω δηλώσεις έδωσε η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα, η οποία ανέφερε πως οι δυτικές κατηγορίες για το θάνατο του φυλακισμένου αντιπολιτευόμενου ηγέτη Αλεξέι Ναβάλνι, είναι «αποκαλυπτικές για την ίδια τη Δύση».

Σε δήλωσή της, την οποία δημοσιοποίησε μέσω της πλατφόρμας Telegram, η Ζαχάροβα αναφέρει πως τα ιατροδικαστικά αποτελέσματα για το θάνατο του Ναβάλνι δεν είναι ακόμα διαθέσιμα, όμως η Δύση έχει ήδη καταλήξει στα δικά της συμπεράσματα.

Η Ζαχάροβα δεν διευκρίνισε σε ποιες κατηγορίες αναφέρεται.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ