Ρωσία: Νεκρός ο ηγέτης της αντιπολίτευσης Αλεξέι Ναβάλνι

Τον θάνατο του ηγέτη της ρωσικής αντιπολίτευσης Αλεξέι Ναβάλνι ανακοίνωσαν οι σωφρονιστικές αρχές.

Τον θάνατο του ηγέτη της ρωσικής αντιπολίτευσης Αλεξέι Ναβάλνι ανακοίνωσαν οι σωφρονιστικές αρχές της περιφέρειας του Γιάμαλο-Νένετς όπου εξέτιε την ποινή του.

«Την 16η Φεβρουαρίου 2024, στο σωφρονιστικό κέντρο N°3, ο κρατούμενος Ναβάλνι Α. Α. αισθάνθηκε αδιαθεσία έπειτα από περίπατο (...) τα αίτια του θανάτου του τελούν υπό εξακρίβωση», αναφέρεται στην ανακοίνωση των ρωσικών σωφρονιστικών υπηρεσιών.

Τον Δεκέμβριο του 2023, ο 47χρονος επικριτής του Κρεμλίνου μεταφέρθηκε στα τέλη του προηγούμενου έτους στη σωφρονιστική αποικία IK-3 στο Χαρπ, στην περιοχή Γιαμάλ-Νένετς, σε απόσταση περίπου 1.900 χιλιομέτρων βορειοανατολικά της Μόσχας, είχε αναφέρει τότε δήλωσε η εκπρόσωπός του Κίρα Γιάρμις.

