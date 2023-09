Χόλιγουντ: Κοντά σε συμφωνία σεναριογράφοι και στούντιο

Hollywood writers reportedly near deal with studios to end strike

Κοντά σε συμφωνία, που θα λήξει μια από τις μεγαλύτερες απεργίες, βρίσκονται οι σεναριογράφοι και τα στούντιο παραγωγής του Χόλιγουντ.

Σύμφωνα με το CNBC, που επικαλείται πηγές, οι δύο πλευρές είναι κοντά σε μια συμφωνία έπειτα από συνάντηση των εκπροσώπων τους και είναι αισιόδοξες ότι μια συμφωνία μπορεί να οριστικοποιηθεί την Πέμπτη. Ωστόσο, σύμφωνα με το δημοσίευμα η απεργία μπορεί να διαρκέσει έως και το τέλος του έτους εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία.

Ξεχωριστά, ο ιστότοπος Deadline ανέφερε πως στη συνάντηση επιτεύχθηκε «απίστευτη πρόοδος».

Επίσης, οι New York Times ανέφεραν ότι στη συνάντηση της Τετάρτης συμμετείχαν κορυφαία στελέχη των στούντιο, συμπεριλαμβανομένου του Διευθύνοντος Συμβούλου του Netflix, Τεντ Σαράντος, του Διευθύνοντος Συμβούλου της Warner Bros., Ντέιβιντ Ζάσλαβ, του Διευθύνοντος Συμβούλου της Disney, Μπομπ Ίγκερ και της Ντόνα Λάνγκλεϊ, διευθύντριας περιεχομένου της Comcast's Universal Pictures.

Πάνω από 11.000 σεναριογράφοι βρίσκονται σε απεργία από τις 2 Μαΐου, ενώ τον Ιούλιο ξεκίνησαν απεργιακές κινητοποιήσεις και οι ηθοποιοί.

Η απεργία έχει επιφέρει σημαντικό πλήγμα στα αμερικανικά στούντιο, μερικά από τα οποία έχουν καθυστερήσει νέες τηλεοπτικές εκπομπές και ταινίες για το 2024 με την ελπίδα ότι οι απεργίες θα έχουν σταματήσει.