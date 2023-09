ΕΕ σε Ιταλία: Αύξηση επαναπατρισμών και διευκόλυνση μεταφοράς μεταναστών

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν παρουσίασε σχέδιο από 10 σημεία για να βοηθήσει τη Ρώμη να αντιμετωπίσει τις μαζικές αφίξεις μεταναστών.

Βοήθεια για τη μεταφορά μεταναστών και προς άλλες ευρωπαϊκές χώρες, αύξηση των επαναπατρισμών: Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν παρουσίασε σήμερα στο μικρό ιταλικό νησί Λαμπεντούζα ένα σχέδιο από 10 σημεία για να βοηθήσει τη Ρώμη να αντιμετωπίσει τις μαζικές αφίξεις μεταναστών.

It is very important for me to be in Lampedusa today.

I'm here to offer a coordinated response by the Italian and European authorities.

I would like to present to you a 10 point action plan ↓ https://t.co/p1KorMPEh4

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 17, 2023