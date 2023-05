Εξοικονόμηση ενέργειας: Οι επιδοτήσεις που «τρέχουν» και εκείνες που έρχονται

Ποια προγράμματα εξοικονόμησης είναι στον «αέρα» ή αναμένεται να «τρέξουν» το επόμενο διάστημα.

Προγράμματα επιδότησης για την εξοικονόμηση ενέργειας στα νοικοκυριά και στις επιχειρήσεις και δράσεις για την ενίσχυση της πράσινης κινητικότητας και της ηλεκτροκίνησης βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη ή αναμένεται να ξεκινήσουν μέσα στις επόμενες ημέρες. Ήδη, σήμερα, Πέμπτη, ξεκίνησαν οι αιτήσεις για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ-Ανακαινίζω για Νέους» (https://exoikonomoneon.gov.gr) το οποίο στηρίζει παρεμβάσεις ανακαίνισης και εξοικονόμησης σε οικίες.

Το νέο πρόγραμμα, συνολικού προϋπολογισμού 300 εκατ. ευρώ, εντάσσεται στην ευρύτερη πολιτική κοινωνικής στέγασης της κυβέρνησης «Σπίτι μου!» και πρόκειται, να δώσει τη δυνατότητα σε 20.000 νέους από 18 έως 39 ετών να αναβαθμίσουν ενεργειακά και να ανακαινίσουν την κατοικία τους.

Όπως είναι γνωστό, το «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους» χωρίζεται σε δύο υποενότητες, το «Εξοικονομώ», με προϋπολογισμό 200 εκατ. ευρώ, και αφορά σε παρεμβάσεις ενεργειακής εξοικονόμησης ( αντικατάσταση κουφωμάτων, θερμομόνωση, συστήματα θέρμανσης – ψύξης, συστήματα παροχής ζεστού νερού χρήσης και smarthome) και το «Ανακαινίζω». Για το δεύτερο ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 100 εκατ. ευρώ, περιλαμβάνει παρεμβάσεις ανακαίνισης, όπως ανακαίνιση χώρων μπάνιου και κουζίνας, αντικατάσταση πόρτας εισόδου, αντικατάσταση και επισκευή ηλεκτρολογικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων αλλά και πατωμάτων.

Βασική προϋπόθεση για την ένταξη στην υποενότητα «Ανακαινίζω» είναι η υποχρεωτική ένταξη πρώτα στην υποενότητα του «Εξοικονομώ» ενώ στόχος του προγράμματος είναι η εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας κατά τουλάχιστον 30% και η αναβάθμιση της ενεργειακής κατηγορίας βάσει ΠΕΑ κατά τουλάχιστον τρεις ενεργειακές τάξεις σε σχέση με την υφιστάμενη κατάταξη.

Μέσω του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους» καλύπτεται έως και το 30% του ποσού των επιλέξιμων παρεμβάσεων ανακαίνισης ενώ το υπόλοιπο ποσό μπορεί να καλυφθεί από χαμηλότοκο δάνειο έως 7.000 ευρώ.

Το πρόγραμμα καλύπτει επιλέξιμες δαπάνες έως 32.500 ευρώ, για την ενεργειακή αναβάθμιση και ανακαίνιση κατοικίας. Ειδικότερα, για το «Εξοικονομώ», ο επιλέξιμος προϋπολογισμός φθάνει τα 22.500 ευρώ με το πρόγραμμα να καλύπτει από 45% έως 90% του ποσού των επιλέξιμων ενεργειακών παρεμβάσεων, ενώ το υπόλοιπο ποσό μπορεί να καλυφθεί από άτοκο δάνειο. Για το «Ανακαινίζω», ο επιλέξιμος προϋπολογισμός φθάνει τα 10.000 ευρώ.

Προϋποθέσεις ένταξης ωφελούμενων στο πρόγραμμα

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν όλοι οι νέοι που έχουν γεννηθεί από 01/01/1984 έως και 31/12/2005, με οικογενειακό εισόδημα έως 50.000 ευρώ για την ένταξή τους στο «Εξοικονομώ», και έως 20.000 ευρώ για την ένταξή τους στο «Ανακαινίζω».

Οι δικαιούχοι θα πρέπει να είναι ιδιοκτήτες του ακινήτου, με οποιοδήποτε εμπράγματο δικαίωμα και να το ιδιοκατοικούν, ή να είναι πλήρεις κύριοι, ή επικαρπωτές και το εκμισθώνουν, για να ενταχθούν στο «Εξοικονομώ». Ακόμη, θα πρέπει να έχουν εμπράγματο δικαίωμα πλήρους κυριότητας / επικαρπίας σε ποσοστό 50% τουλάχιστον, για να ενταχθούν στο «Ανακαινίζω» ενώ αποκλείεται η ψιλή κυριότητα.

Mια κατοικία, για να κριθεί επιλέξιμη, θα πρέπει να είναι μονοκατοικία ή μεμονωμένο διαμέρισμα και να υφίσταται νόμιμα, να μην έχει κριθεί κατεδαφιστέο, να χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία και να έχει καταταγεί σε κατηγορία ενεργειακής κλάσης χαμηλότερη ή ίση της Γ΄, βάση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ).

Σημειώνεται ότι δεν έχουν δικαίωμα υποβολής στο «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους» κατοικίες με ενεργή αίτηση σε κάποιο από τα προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης: «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ», «Εξοικονομώ – Αυτονομώ» και «Εξοικονομώ 2021».

Ποια άλλα προγράμματα εξοικονόμησης είναι στον «αέρα» ή αναμένεται να «τρέξουν» το επόμενο διάστημα

Αυτό το διάστημα σε εξέλιξη είναι και άλλα επιδοτούμενα που στόχο έχουν την ενίσχυση νοικοκυριών και επιχειρήσεων για την μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και τη στροφή σε πιο καθαρές λύσεις στο πλαίσιο της πράσινης μετάβασης.

Ήδη, πριν από δύο ημέρες ανακοινώθηκε η έναρξη της δράσης Produce e-Green η οποία επιδοτεί σε ποσοστό έως 70% τις επενδύσεις των ελληνικών επιχειρήσεων για βιομηχανικές μονάδες που θα παράγουν προϊόντα της αλυσίδας της ηλεκτροκίνησης, των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και προϊόντων εξοικονόμησης ενέργειας. Η σχετική πλατφόρμα (https://producegreen.gov.gr) για την υποβολή των αιτήσεων ανοίγει στις 30 Μάϊου 2023 ενώ το πληροφοριακό σύστημα θα παραμείνει ανοιχτό έως και την 30η Νοεμβρίου 2023, ή μέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιμων πόρων.

Ομοίως, η υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα «Ανακυκλώνω - Αλλάζω Θερμοσίφωνα» (https://allazothermosifona.gov.gr/) ξεκίνησε πριν από λίγες ημέρες και θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι την Τρίτη 20 Ιουνίου 2023 και ώρα 15:00. Το πρόγραμμα επιδοτεί σε ποσοστό 50-60 % την αντικατάσταση ηλεκτρικού από ηλιακό θερμοσίφωνα και μέσω αυτού υπολογίζεται ότι θα ωφεληθούν 120.000 νοικοκυριά.

Από τις αρχές του μήνα είναι στον «αέρα» και το πρόγραμμα «Φωτοβολταϊκά στη στέγη» (https://pvstegi.gov.gr/) το οποίο προσφέρει στους δικαιούχους (νοικοκυριά και επιχειρήσεις) τη δυνατότητα να εγκαταστήσουν το δικό τους μικρό φωτοβολταϊκό, σε συνδυασμό με σύστημα αποθήκευσης (μπαταρία). Η επιδότηση φθάνει έως και το 75% για τα νοικοκυριά και έως και το 60% για τους αγρότες.

Ένα ακόμη πρόγραμμα το οποίο, ωστόσο, εξελίσσεται μετ’ εμποδίων σύμφωνα με το ΤΕΕ, είναι το «Εξοικονομώ-Αυτονομώ», το οποίο πριν από λίγο καιρό έλαβε και παράταση μέχρι τις 31 Μαΐου για την προθεσμία υλοποίησης παρεμβάσεων από τους ωφελούμενους. Η δράση χρηματοδοτεί παρεμβάσεις με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας στον οικιακό κτιριακό τομέα με τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, η απορρόφηση του προγράμματος φθάνει στο 50%.

Στον τομέα της πράσινης κινητικότητας, για όλο το 2023 θα τρέχει το πρόγραμμα «Κινούμαι Ηλεκτρικά 2» (https://kinoumeilektrika2.gov.gr/), το οποίο προχωρά με ικανοποιητικούς ρυθμούς προσφέροντας την ευκαιρία σε ιδιώτες, επαγγελματίες και επιχειρήσεις να λάβουν επιδότηση για να αγοράσουν ηλεκτρικό όχημα. Μέσω του προγράμματος επιδοτείται κατά 30% η αγορά ή μίσθωση αμιγώς ηλεκτρικού οχήματος επί της λιανικής τιμής προ φόρων έως του ποσού των 8.000 ευρώ ενώ προβλέπεται και ξεχωριστή δράση αντικατάστασης ταξί.

Στο ίδιο πνεύμα, στις αρχές του 2023 άνοιξε και η πλατφόρμα για τα «πράσινα ταξί» (https://prasinataxi.gov.gr/) με σκοπό την προώθηση της ηλεκτροκίνησης στο στόλο των οχημάτων ΤΑΞΙ που κυκλοφορούν εντός της ελληνικής επικράτειας με αντικατάσταση περίπου 2.000 παλιών και ρυπογόνων ταξί με νέα αμιγώς ηλεκτρικά. Ωφελούμενοι του προγράμματος είναι όλοι οι ιδιοκτήτες οχημάτων ΤΑΞΙ κατηγορίας ElJR05 και παλαιότερης, με βάση την άδεια κυκλοφορίας και η επιδότηση (οικολογικό bonus) ανέρχεται σε ποσοστό 40%. Mε το συγκεκριμένο πρόγραμμα δίνεται η δυνατότητα επιδότησης σε ιδιοκτήτες οχήματος ΤΑΞΙ, για αγορά ή χρονομίσθωση (leasing) αμιγώς ηλεκτρικού οχήματος ΤΑΞΙ καθώς και για αγορά και εγκατάσταση «έξυπνου» σημείου επαναφόρτισης ηλεκτρικού οχήματος.

Για την ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης, ξεκίνησαν στις 11 Μάϊου και οι αιτήσεις επιδότησης για τις υποδομές φόρτισης μέσω της δράσης «ΦΟΡΤΙΖΩ ΠΑΝΤΟΥ» (https://fortizopantou.gov.gr).η οποία έχει στόχο την εγκατάσταση περισσότερων από 8.000 δημοσίως προσβάσιμων σημείων επαναφόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Η δαπάνη του προγράμματος για τα έτη 2022 - 2024 ανέρχεται σε 79.790.000 και δεδομένου ότι ο προϋπολογισμός είναι συγκεκριμένος ανά Περιφέρεια και ανά κατηγορία, οι αιτήσεις υπάγονται στη βάση άμεσης αξιολόγησης κατά χρονική προτεραιότητα (first come - first served), και μέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιμων πόρων.

Ως προς τα προγράμματα που θα τρέξουν το επόμενο διάστημα, στις 30 Μάϊου αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα για το «Εξοικονομώ 2023» για παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης σε οικίες κατά το πρότυπο του αντίστοιχου προγράμματος του 2021. Η επιδότηση θα ανέρχεται από το 40% έως το 75%, ανάλογα με τα εισοδήματα των δικαιούχων και οι παρεμβάσεις θα στοχεύουν εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας πάνω από 30% για κάθε κατοικία.

Τέλος, μέσα στον Ιούνιο εκτιμάται ότι θα ξεκινήσει και το «Εξοικονομώ» για επιχειρήσεις ύψους 200 εκατ. ευρώ από τα οποία 100 εκατ. θα διατεθούν σε τουριστικές επιχειρήσεις και τα υπόλοιπα στους τομείς εμπορίου και τουρισμού.