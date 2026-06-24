Reuters: Ελληνικό «φρένο» στην Binance - «Δεν εγκαταλείπουμε την Ευρώπη»

Η εφαρμογή είχε πάνω από 4 εκατ. λήψεις στην ΕΕ πέρυσι, με τις περισσότερεςστη Γαλλία, τη Γερμανία και την Ισπανία, σύμφωνα με εκτιμήσεις του Sensor Tower.

Την πρόθεσή της να παραμείνει στην ΕΕ και να καταβάλει νέα προσπάθεια για άδεια λειτουργίας, μετά την απόρριψη της αίτησής της από την Ελλάδα εξέφρασε η Binance. «Η Binance δεν εγκαταλείπει την Ευρώπη», τόνισε στο Reuters η Γκίλιαν Λιντς, επικεφαλής Ευρώπης και Ηνωμένου Βασιλείου, μετά την αποτυχία της προσπάθειάς της να εξασφαλίσει άδεια στην Ελλάδα για να προσφέρει υπηρεσίες όπως το εμπόριο κρυπτονομισμάτων στην ΕΕ.

«Μπορεί απλώς να έχουμε μια διαφορετική πορεία για να λάβουμε άδεια. Αν δεν είναι η Ελλάδα, εξετάζουμε άλλες εναλλακτικές λύσεις» πρόσθεσε. Το μεγαλύτερο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων στον κόσμο έχει προθεσμία μίας εβδομάδας για να εξασφαλίσει άδεια λειτουργίας πριν λήξει η τρέχουσα στην Ευρώπη, κάτι που θα απαιτούσε να διακόψει τις δραστηριότητές της στην ΕΕ.

Δύο πηγές ανέφεραν στο Reuters ότι η Binance έχει πραγματοποιήσει συνομιλίες με ρυθμιστικές αρχές στην Ιρλανδία, τη Λετονία πέρα από την Ελλάδα, αλλά αντιμετώπισε αντίσταση και στις τρεις χώρες. Οι αξιωματούχοι ανησυχούσαν για τις κυρώσεις της εταιρείας για ξέπλυμα χρήματος, την περίπλοκη διεθνή δομή της και την κουλτούρα ανάληψης κινδύνων. Η Λιντς παράλληλα, επεσήμανε πως η Binance δεν γνωρίζει γιατί της είχε απορριφθεί η έγκριση και πίστευε ότι η ελληνική ρυθμιστική αρχή σχεδίαζε να χορηγήσει άδεια.

Μάλιστα, είχε επικοινωνήσει με τέσσερις ή πέντε ρυθμιστικές αρχές στην ΕΕ, αλλά υπέβαλε μόνο μία αίτηση, στην Ελλάδα. Η αποτυχία της Binance να εξασφαλίσει άδεια της ΕΕ πριν από την προθεσμία της 30ής Ιουνίου εγείρει αβεβαιότητα για το μέλλον της στη Γηραιά Ήπειρο. Την Τρίτη, η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) προειδοποίησε ότι οι εταιρείες crypto χωρίς άδεια πρέπει «να λάβουν άμεσα μέτρα για να περιορίσουν τις δραστηριότητές τους στην ΕΕ με ομαλό τρόπο».

Το ορόσημο του καθεστώτος κρυπτονομισμάτων της ΕΕ, γνωστό ως MiCA, τέθηκε σε ισχύ πέρυσι, δίνοντας στις εταιρείες προθεσμία μέχρι τα τέλη Ιουνίου για να λάβουν άδεια σε ένα κράτος μέλος για να εξυπηρετούν πελάτες και στους «27». Η Binance αναφέρει ότι έχει περισσότερους από 300 εκατ. πελάτες παγκοσμίως, αλλά αρνήθηκε να πει πόσοι βρίσκονται στην ΕΕ. Η εφαρμογή είχε πάνω από 4 εκατ. λήψεις στην ΕΕ πέρυσι, με τις περισσότερεςστη Γαλλία, τη Γερμανία και την Ισπανία, σύμφωνα με εκτιμήσεις του Sensor Tower.