Reuters: Η ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς θα απορρίψει την αίτηση της Binance για άδεια - Τι απαντά η εταιρεία

Η ελληνική απόρριψη θα σήμαινε ότι η Binance δεν θα λάβει το πράσινο φως για να λειτουργεί στην ΕΕ, αφήνοντας αβέβαιη την τύχη των πελατών της Binance με έδρα την ένωση, σημειώνει το πρακτορείο.

Στην απόρριψη του αιτήματος αδειοδότησης της Binance αναμένεται να προχωρήσει η ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, σύμφωνα με πηγές τις οποίες επικαλείται το Reuters, με αποτέλεσμα το μεγαλύτερο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων στον κόσμο να κινδυνεύει να χάσει το δικαίωμα να παρέχει τις υπηρεσίες του στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Όπως αναφέρει το πρακτορείο, η η αίτηση της Binance, η οποία κατατέθηκε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, αναμένεται να απορριφθεί.

Σύμφωνα με το πλαίσιο MiCA, οι εταιρείες κρυπτονομισμάτων πρέπει να υποβάλουν αίτηση για άδεια από ρυθμιστικές αρχές σε μεμονωμένες χώρες της ΕΕ, τις οποίες μπορούν να χρησιμοποιήσουν ως «διαβατήριο» για να λειτουργούν σε ολόκληρη την ένωση των 27 κρατών.

Η ελληνική απόρριψη θα σήμαινε ότι η Binance δεν θα λάβει το πράσινο φως για να λειτουργεί στην ΕΕ, αφήνοντας αβέβαιη την τύχη των πελατών της Binance με έδρα την ένωση, σημειώνει το πρακτορείο.

Μετά τη δημοσίευση του ρεπορτάζ του Reuters, η εταιρεία ανέφερε σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ ότι σκοπεύει να «υποστηρίξει μια ομαλή διαδικασία μετάβασης και να περιορίσει στο ελάχιστο τις επιπτώσεις στους χρήστες», χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Η τοποθέτηση της Binance

«Πρόθεση της Binance ήταν να δημιουργήσει 100 υψηλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας στην Ελλάδα, εισφέροντας τουλάχιστον 200 εκατομμύρια ευρώ στην ελληνική οικονομία.

Η Binance έχει υποβάλει μια πλήρη και συμβατή με το ρυθμιστικό πλαίσιο αίτηση, η οποία υποβλήθηκε σε ενδελεχή έλεγχο από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, κατά τους τελευταίους 11 μήνες. Καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, συνεργαστήκαμε στενά με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, που από την πλευρά της συμφώνησε ότι η αίτηση που καταθέσαμε ήταν σε συμμόρφωση με το ρυθμιστικό πλαίσιο.

Αντιλαμβανόμαστε ότι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ολοκλήρωσε την εξέταση της αίτησης και θεώρησε ότι αυτή συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του Κανονισμού MiCA για τις αγορές κρυπτοστοιχείων. Επίσης, κατά την αντίληψη μας, η αίτηση εξετάστηκε και στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (European Securities and Markets Authority – ESMA). Επιπλέον, κατανοούμε ότι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενημέρωσε την ESMA για την άποψή της ότι η αίτηση ήταν συμβατή με το ρυθμιστικό πλαίσιο και ότι σκόπευε να προχωρήσει στην αδειοδότησή μας και να την εγκρίνει σε προσεχή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της.

Προτεραιότητά μας είναι να ελαχιστοποιήσουμε οποιαδήποτε αναστάτωση και να κρατήσουμε τους χρήστες μας ενήμερους. Μόλις γίνουν διαθέσιμες πρόσθετες πληροφορίες, θα παράσχουμε περαιτέρω λεπτομέρειες απευθείας στους πελάτες μας, σε σχέση με τα επόμενα βήματα και τις διαθέσιμες επιλογές, μεταξύ άλλων. Πρόθεσή μας είναι να υποστηρίξουμε μια ομαλή διαδικασία και να περιορίσουμε στο ελάχιστο την όποια αναστάτωση για τους χρήστες μας. Θα παράσχουμε περαιτέρω ενημέρωση στους πελάτες μας πριν τις 30 Ιουνίου 2026.

Οι συνέπειες αυτών των εξελίξεων υπερβαίνουν την Binance. Αγγίζουν ευρύτερα θέματα που ζημιώνουν τη ρευστότητα της ευρωπαϊκής αγοράς, την ανταγωνιστικότητα και τη φορολογική βάση της.

Η Binance παραμένει προσηλωμένη στην Ευρώπη. Επίσης, παραμένει πρόθυμη και έτοιμη να λειτουργήσει υπό ένα καθεστώς που θα είναι πραγματικά εναρμονισμένο με τον Κανονισμό MiCA. Η εστίασή μας πλέον είναι να βρούμε τον κατάλληλο δρόμο, ώστε να λειτουργήσουμε εντός αυτού του πλαισίου.

Η Ευρώπη πρέπει πλέον να αποφασίσει εάν ο Κανονισμός MiCA θα εφαρμοστεί σύμφωνα με τον αρχικό του σχεδιασμό».