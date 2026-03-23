Bitcoin: Σε χαμηλό δύο εβδομάδων λόγω πολεμικής έντασης

Κοντά σε χαμηλό δύο εβδομάδων έφτασε να διαπραγματεύεται το Bitcoin, υποχωρώντας στις πρώτες ώρες της ασιατικής συνεδρίασης πριν ανακάμψει σε ένα βασικό επίπεδο στήριξης εν μέσω κλιμάκωσης των εντάσεων στη Μέση Ανατολή.

Συγκριμένα, το βασικό κρυπτονόμισμα υποχώρησε στα 67.371 δολάρια, το χαμηλότερο επίπεδό του από τις 9 Μαρτίου, στις αρχές των συναλλαγών, παραμένοντας στο μεγαλύτερο διάστημα της ημέρας γύρω στα 68.000 δολάρια - ένα τεχνικό επίπεδο στήριξης 200 εβδομάδων. Το token βρισκόταν περίπου στα 67.800 δολάρια στις 7 π.μ. στο Λονδίνο. Αυτή την ώρα ενισχύεται 0,09% στα 68.372,10 δολάρια.

Η αδυναμία αυτή αντανακλά μια ευρύτερη υποχώρηση των assets υψηλού κινδύνου καθώς οι εντάσεις στη Μέση Ανατολή εντάθηκαν το Σαββατοκύριακο. Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να βομβαρδίσει τους σταθμούς παραγωγής ενέργειας του Ιράν, εκτός εάν η χώρα ανοίξει ξανά το Στενό του Ορμούζ, μια κρίσιμη εμπορική πλωτή οδό. Η Τεχεράνη απάντησε προειδοποιώντας ότι θα στοχεύσει βασικές υποδομές σε όλη τη Μέση Ανατολή σε περίπτωση επίθεσης στις υποδομές καυσίμων και ενέργειας της.

«Η βασική αιτία ήταν γεωπολιτική», δήλωσε η Ρέιτσελ Λούκας, αναλύτρια στην BTC Markets. «Το 48ωρο τελεσίγραφο του Προέδρου Τραμπ που απειλεί να εξαλείψει τους ιρανικούς σταθμούς παραγωγής ενέργειας, εκτός εάν ανοίξει ξανά το Στενό του Ορμούζ, εκτόξευσε τις τιμές του αργού πετρελαίου Brent».

Το Bitcoin έχει επηρεαστεί λιγότερο από τη σύγκρουση στο Ιράν αυτόν τον μήνα σε σχέση με τα πιο παραδοσιακά περιουσιακά στοιχεία. Καθώς το πετρέλαιο σημείωσε άνοδο τη Δευτέρα, ο χρυσός υποχώρησε περισσότερο από 3%, σχεδόν εξαφανίζοντας τα κέρδη του για το έτος. Το μέταλλο έχει υποχωρήσει κατά 17% αυτόν τον μήνα.

Οι μετοχές στην Ασία άνοιξαν χαμηλότερα, ενώ οι αποδόσεις των παγκόσμιων ομολόγων αυξήθηκαν. Οι δείκτες της Ιαπωνίας και της Νότιας Κορέας υποχώρησαν και ο δείκτης All Country World Index της MSCI - το ευρύτερο μέτρο των παγκόσμιων μετοχών - επέκτεινε τις απώλειές του για το έτος.

Εν τω μεταξύ, το Bitcoin έχει αυξηθεί περίπου 4% τον Μάρτιο. Πρόκειται για μια σχετικά ήρεμη πορεία για ένα περιουσιακό στοιχείο που εξακολουθεί να διαπραγματεύεται 45% κάτω από το υψηλό των 126.251 δολαρίων τον Οκτώβριο, όταν οι αγορές κρυπτονομισμάτων αντιμετώπισαν μια απότομη πτώση που άφησε τις τιμές υπό πίεση.

Στα 68.000 δολάρια, το Bitcoin κυμαίνεται γύρω από τον εκθετικό κινητό μέσο όρο των 200 εβδομάδων - μια ψυχολογικά σημαντική γραμμή τάσης για το ψηφιακό περιουσιακό στοιχείο.

Παρόλα αυτά, οι συναλλαγές κρυπτονομισμάτων παρέμειναν χλιαρές. Ο δείκτης ψυχολογίας της αγοράς από την Coinglass παραμένει στο επίπεδο του «ακραίου φόβου», όπου βρίσκεται τις 25 από τις τελευταίες 30 ημέρες. Οι καθαρές ροές για τα ETF Bitcoin έγιναν αρνητικές στα μέσα της περασμένης εβδομάδας, χάνοντας 305,8 εκατομμύρια δολάρια σε τρεις ημέρες, αν και τα funds κατέγραψαν καθαρή εισροή 95 εκατομμυρίων δολαρίων για ολόκληρη την εβδομάδα.