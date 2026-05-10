Ισραήλ: Απέλασε δύο ακτιβιστές που συνελήφθησαν στον «Στολίσκο για τη Γάζα»

Το Ισραήλ απέλασε τον Ισπανό Σαΐφ Άμπου Κέσεκ και τον Βραζιλιάνο Τιάγκο Άβιλα, αφού ολοκλήρωσε έρευνα για τη συμμετοχή τους στον «Στολίσκο για τη Γάζα», σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών, όπως μετέδωσε το Reuters.

Το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι ο Αμπού Κέσεκ είναι ύποπτος για σχέσεις με τρομοκρατική οργάνωση και ο Άβιλα για παράνομη δραστηριότητα. Και οι δύο αρνήθηκαν τις κατηγορίες σε βάρος τους.

Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, το υπουργείο δεν διευκρίνισε σε ποιες χώρες απελάθηκαν τα δύο αυτά πρόσωπα.

