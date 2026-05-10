Ειδήσεις | Διεθνή

Ισραήλ: Απέλασε δύο ακτιβιστές που συνελήφθησαν στον «Στολίσκο για τη Γάζα»

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Ισραήλ: Απέλασε δύο ακτιβιστές που συνελήφθησαν στον «Στολίσκο για τη Γάζα»
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του insider.gr στην Google
Το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών δεν διευκρίνισε σε ποιες χώρες απελάθηκαν τα δύο αυτά πρόσωπα.

Το Ισραήλ απέλασε τον Ισπανό Σαΐφ Άμπου Κέσεκ και τον Βραζιλιάνο Τιάγκο Άβιλα, αφού ολοκλήρωσε έρευνα για τη συμμετοχή τους στον «Στολίσκο για τη Γάζα», σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών, όπως μετέδωσε το Reuters.

Το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι ο Αμπού Κέσεκ είναι ύποπτος για σχέσεις με τρομοκρατική οργάνωση και ο Άβιλα για παράνομη δραστηριότητα. Και οι δύο αρνήθηκαν τις κατηγορίες σε βάρος τους.

Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, το υπουργείο δεν διευκρίνισε σε ποιες χώρες απελάθηκαν τα δύο αυτά πρόσωπα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Από παλάτια μέχρι βίλες: Τα αυθαίρετα - μαμούθ που έγιναν διεθνή σκάνδαλα

Δημόσιο Χρέος: Αντίστροφη μέτρηση για μια ακόμη πρόωρη αποπληρωμή – Οι επόμενες κινήσεις

Τι πουλάει η Nike στην Ελλάδα

tags:
Ισραήλ
Γάζα
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider