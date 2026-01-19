Χάνει τα 93.000 δολάρια το Bitcoin με φόντο τις νέες απειλές Τραμπ για δασμούς

Το μίνι sell off έχει εξαλείψει σχεδόν 100 δισ. δολάρια από τη συνολική αξία της αγοράς κρυπτονομισμάτων. Καπνός 790 εκατ. δολάρια σε 24 ώρες.

Πιέσεις δέχονται τα crypto τη Δευτέρα μετά την ανακοίνωση νέων δασμών από τον Ντόναλντ Τραμπ σε οκτώ ευρωπαϊκές χώρες (Δανία, Νορβηγία, Σουηδία, Γαλλία, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ολλανδία και Φινλανδία) που έστειλαν στρατό στη Γροιλανδία, με αποτέλεσμα οι επενδυτές να χάνουν την όρεξή τους για assets υψηλού ρίσκου και να προστρέχουν στην αγκαλιά των ασφαλών καταφυγίων (ρεκόρ για χρυσό - ασήμι).

Το Bitcoin υποχωρεί 2,44% στα 92.997 δολάρια το πρωί ώρα Ελλάδας, έχοντας κατρακυλήσει μέχρι και 3,6% κάτω από τα 92.000 δολάρια. Τα υπόλοιπα tokens υπέστησαν ακόμη μεγαλύτερες απώλειες: Το Ether, το δεύτερο μεγαλύτερο crypto διολισθαίνει 4,13% στα 3.205 δολάρια, ενώ το Solana αποδυναμώνεται 6,15% στα 133,59 δολάρια. Το μίνι sell off έχει εξαλείψει σχεδόν 100 δισ. δολάρια από τη συνολική αξία της αγοράς κρυπτονομισμάτων, σύμφωνα με την CoinGecko.

Η Γηραιά Ήπειρος αντέδρασε, προετοιμάζοντας αντίποινα 93 δισ. ευρώ, ενώ οι «8» της ΕΕ σε κοινή δήλωση επεσήμανε πως οι απειλές για δασμούς υπονομεύουν τις διατλαντικές σχέσεις και ενέχουν τον κίνδυνο μιας επικίνδυνης καθοδικής σπειροειδούς πορείας, ενώ πρόσθεσαν ότι θα συνεχίσουν ενωμένες και συντονισμένες στην αντίδρασή τους. Διατύπωσαν την αλληλεγγύη τους στη Δανία και στον λαό της Γροιλανδίας και ως μέλη του ΝΑΤΟ δεσμεύονται να ενισχύσουν την ασφάλεια στην Αρκτική ως κοινό διατλαντικό συμφέρον.

Τα στοιχεία της CoinGlass δείχνουν ότι περίπου 790 εκατ. δολάρια σε στοιχήματα στην αγορά των κρυπτονομισμάτων ρευστοποιήθηκαν τις τελευταίες 24 ώρες. Οι traders βλέπουν τα 90.000 δολάρια ως το επόμενο επίπεδο «μάχης» για τη ναυαρχίδα των crypto εάν η τρέχουσα στήριξη δεν διατηρηθεί, με τους «ταύρους» να είναι εξαφανισμένοι, όπως υπογράμμισε η Ρέιτσελ Λούκας, αναλύτρια στην BTC Markets.