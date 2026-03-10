Νέο ενεργειακό πακέτο ΕΕ: 660 δισ. ευρώ επενδύσεις – Τι προβλέπεται για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, το «χαρτί» της πυρηνικής ενέργειας

Το νέο ενεργειακό πακέτο της ΕΕ προβλέπει επενδύσεις περίπου 660 δισ. ευρώ ετησίως έως το 2030 για δίκτυα, καθαρές τεχνολογίες και ενεργειακή αποδοτικότητα.

Με επενδύσεις που φτάνουν τα 660 δισ. ευρώ τον χρόνο έως το 2030, σχέδια για μικρούς πυρηνικούς αντιδραστήρες νέας γενιάς (SMR) από τις αρχές της δεκαετίας του 2030, αλλά και κάποια άμεσα οφέλη για τους λογαριασμούς ενέργειας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προωθεί το νέο ενεργειακό πακέτο της.

Η στρατηγική που παρουσίασε την Τρίτη η Κομισιόν επιχειρεί να αντιμετωπίσει ένα από τα μεγαλύτερα ζητήματα για τις ευρωπαϊκές οικονομίες, το υψηλό ενεργειακό κόστος που συνεχίζει να πιέζει νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Ωστόσο, μεγάλο μέρος των λύσεων που προτείνονται στηρίζεται στην κινητοποίηση ιδιωτικών επενδύσεων και σε πρωτοβουλίες των ίδιων των καταναλωτών, την ώρα που οι τιμές ενέργειας παραμένουν έντονα εξαρτημένες από τις διεθνείς αγορές καυσίμων και τις γεωπολιτικές εξελίξεις.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Κομισιόν, η επιτάχυνση της ενεργειακής μετάβασης θα μπορούσε να μειώσει τον λογαριασμό εισαγωγών ορυκτών καυσίμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά περίπου 130 δισ. ευρώ ετησίως έως το 2030, ενώ οι επενδυτικές ανάγκες για το νέο ενεργειακό σύστημα υπολογίζονται σε 660 δισ. ευρώ τον χρόνο μέχρι το τέλος της δεκαετίας

Η πρόκληση των επενδύσεων: 660 δισ. ευρώ τον χρόνο για το νέο ενεργειακό σύστημα

Η μετάβαση της Ευρώπης σε ένα ενεργειακό σύστημα χαμηλών εκπομπών απαιτεί επενδύσεις πρωτοφανούς κλίμακας. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι ανάγκες χρηματοδότησης για την ενεργειακή μετάβαση φτάνουν περίπου τα 660 δισ. ευρώ ετησίως έως το 2030, γεγονός που καθιστά σαφές ότι η κινητοποίηση ιδιωτικών κεφαλαίων αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την επιτυχία της στρατηγικής.

Στο πλαίσιο αυτό, η Κομισιόν επιχειρεί να δημιουργήσει νέα χρηματοδοτικά εργαλεία που θα διευκολύνουν τη διοχέτευση επενδύσεων σε ενεργειακές υποδομές και τεχνολογίες καθαρής ενέργειας, αναγνωρίζοντας ότι οι δημόσιοι πόροι από μόνοι τους δεν επαρκούν για να καλύψουν το μέγεθος των αναγκών.

Κεντρικό ρόλο σε αυτή την προσπάθεια αναμένεται να διαδραματίσει το νέο Strategic Infrastructure Investment Fund, με αρχικό κεφάλαιο έως 500 εκατ. ευρώ, το οποίο θα επενδύει σε ενεργειακές υποδομές και θα λειτουργεί ως καταλύτης για την προσέλκυση πρόσθετων ιδιωτικών κεφαλαίων.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα ηλεκτρικά δίκτυα, τα οποία θεωρούνται ένας από τους βασικούς περιοριστικούς παράγοντες για την ταχύτερη ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Ευρώπη. Η επέκταση και ο εκσυγχρονισμός των δικτύων κρίνονται απαραίτητοι προκειμένου να μπορέσει το ενεργειακό σύστημα να υποστηρίξει μεγαλύτερη διείσδυση των ΑΠΕ, αλλά και τη σταδιακή ηλεκτροποίηση της οικονομίας.

Παράλληλα, η στρατηγική αποτυπώνει και μια ευρύτερη αλλαγή προσέγγισης στην ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική. Η μετάβαση δεν στηρίζεται πλέον μόνο σε δημόσιες επιδοτήσεις, αλλά σε μια προσπάθεια ενεργοποίησης των χρηματοπιστωτικών αγορών και των ιδιωτικών επενδυτών για τη χρηματοδότηση του ενεργειακού μετασχηματισμού.

SMR: Το πυρηνικό χαρτί της Ευρώπης για την ενεργειακή μετάβαση

Στο νέο ενεργειακό πακέτο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επαναφέρει στο προσκήνιο και την πυρηνική ενέργεια νέας γενιάς, μέσω της στρατηγικής για τους μικρούς αρθρωτούς πυρηνικούς αντιδραστήρες, (SMR), με στόχο οι πρώτες μονάδες να λειτουργήσουν στην Ευρώπη στις αρχές της δεκαετίας του 2030.

Οι SMR είναι μικρότερης ισχύος πυρηνικοί αντιδραστήρες σε σχέση με τους παραδοσιακούς σταθμούς και βασίζονται σε μια διαφορετική λογική ανάπτυξης: μπορούν να κατασκευάζονται τμηματικά σε εργοστάσια και να συναρμολογούνται στο σημείο εγκατάστασης. Το μοντέλο αυτό θεωρείται ότι μπορεί να μειώσει τον χρόνο κατασκευής και το αρχικό επενδυτικό κόστος, αν και η εμπορική βιωσιμότητα της τεχνολογίας παραμένει ακόμη υπό δοκιμή.

Στο πλαίσιο της στρατηγικής της, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει πρόσθετη χρηματοδότηση έως 200 εκατ. ευρώ μέσω του InvestEU έως το 2028, προκειμένου να μειωθεί το επενδυτικό ρίσκο για τις πρώτες εμπορικές μονάδες.

Πέρα από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας χαμηλών εκπομπών, οι SMR θεωρούνται πιθανή λύση και για άλλες ενεργειακές ανάγκες, όπως η παροχή θερμότητας σε ενεργοβόρες βιομηχανίες — μεταξύ αυτών η χαλυβουργία, η χημική βιομηχανία και τα διυλιστήρια — καθώς και για την παραγωγή υδρογόνου ή τη λειτουργία δικτύων τηλεθέρμανσης.

Σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, η Κομισιόν εκτιμά ότι η ανάπτυξη της τεχνολογίας θα μπορούσε να μειώσει την κατανάλωση φυσικού αερίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση έως και κατά 60 δισ. κυβικά μέτρα έως το 2050, ενισχύοντας την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης. Παρ’ όλα αυτά, η πραγματική συμβολή των SMR θα εξαρτηθεί από το πόσο γρήγορα θα μπορέσουν να περάσουν από το στάδιο των σχεδίων και των πιλοτικών έργων σε εμπορική κλίμακα.

500 εκατ. ευρώ για ενεργειακή εξοικονόμηση – Μικρό βήμα σε έναν υποχρηματοδοτημένο τομέα

Η ενεργειακή αποδοτικότητα αποτελεί έναν από τους τομείς όπου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει ότι οι επενδύσεις παραμένουν περιορισμένες, ιδιαίτερα σε κτίρια και μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται πιλοτικό πρόγραμμα χρηματοδότησης ύψους 500 εκατ. ευρώ για το 2026, το οποίο θα στηρίξει έργα εξοικονόμησης ενέργειας σε επιχειρήσεις και κτιριακές εγκαταστάσεις.

Κεντρικό ρόλο στο σχέδιο έχει το μοντέλο “energy as a service”, σύμφωνα με το οποίο εταιρείες αναλαμβάνουν την ενεργειακή αναβάθμιση εγκαταστάσεων χωρίς αρχικό κόστος για τον τελικό χρήστη, αποπληρώνοντας την επένδυση μέσω της μελλοντικής εξοικονόμησης ενέργειας.

Παράλληλα, μέσω του InvestEU και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων σχεδιάζονται νέα χρηματοδοτικά εργαλεία για έργα ενεργειακής αποδοτικότητας, κυρίως για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ωστόσο, το ύψος της χρηματοδότησης παραμένει σχετικά περιορισμένο σε σχέση με τις συνολικές ανάγκες ενεργειακής αναβάθμισης του ευρωπαϊκού κτιριακού αποθέματος.

Οφέλη για τους καταναλωτές και μείωση της ενεργειακής εξάρτησης

Στο σκέλος που αφορά τους καταναλωτές, το Citizens Energy Package περιλαμβάνει μέτρα όπως ταχύτερη αλλαγή προμηθευτή, μεγαλύτερη διαφάνεια στους λογαριασμούς και πιθανή μείωση φόρων και χρεώσεων.

Ωστόσο, τα άμεσα οικονομικά οφέλη παραμένουν σχετικά περιορισμένα. Η Επιτροπή εκτιμά ότι τα νοικοκυριά που εγκαθιστούν και χρησιμοποιούν δική τους ηλιακή ενέργεια μπορούν να εξοικονομούν 260 έως 550 ευρώ ετησίως στους λογαριασμούς τους. Αυτή η προσέγγιση μεταφέρει σε μεγάλο βαθμό την ευθύνη μείωσης του ενεργειακού κόστους στους ίδιους τους καταναλωτές, μέσω επενδύσεων σε φωτοβολταϊκά ή ενεργειακές κοινότητες, δεδομένου ότι οι τιμές ενέργειας εξακολουθούν να επηρεάζονται έντονα από τις διεθνείς αγορές καυσίμων και τις γεωπολιτικές εξελίξεις.

Συνολικά, η Κομισιόν εκτιμά ότι η επιτάχυνση της ενεργειακής μετάβασης θα μπορούσε να μειώσει τον λογαριασμό εισαγωγών ορυκτών καυσίμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά περίπου 130 δισ. ευρώ ετησίως έως το 2030. Αυτή η στρατηγική συνδέεται άμεσα με την προσπάθεια της Ευρώπης να περιορίσει την εξάρτησή της από διεθνείς αγορές καυσίμων και να ενισχύσει την ενεργειακή της ασφάλεια, σε ένα περιβάλλον αυξανόμενης γεωπολιτικής αβεβαιότητας.

Ribera: Η εγχώρια καθαρή ενέργεια είναι η μόνη μόνιμη λύση

Η Εκτελεστική Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για Καθαρή, Δίκαιη και Ανταγωνιστική Μετάβαση, Teresa Ribera, υπογράμμισε ότι η γεωπολιτική αστάθεια αναδεικνύει την ανάγκη απεξάρτησης της Ευρώπης από τα εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα, τονίζοντας τον ρόλο της εγχώριας καθαρής ενέργειας στη μείωση των λογαριασμών και της ενεργειακής μεταβλητότητας.

«Η κατάσταση στο Ιράν μας υπενθυμίζει μια απλή αλήθεια. Η εγχώρια καθαρή ενέργεια είναι η μόνη διαρκής λύση ώστε η ΕΕ να σπάσει τον κύκλο εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα και τη μεταβλητότητα των τιμών.

Σήμερα υιοθετούμε ένα πακέτο για να προχωρήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση και να στηρίξουμε τους πολίτες ώστε να έχουν χαμηλότερους λογαριασμούς ενέργειας. Θέλουμε να διασφαλίσουμε τις κατάλληλες επενδυτικές συνθήκες ώστε να διοχετευθούν ιδιωτικά κεφάλαια στα καθαρά, οικονομικά προσιτά και εγχώρια ενεργειακά μας συστήματα. Και η σημερινή κίνηση αποτελεί ένα ακόμη βήμα προς τα εμπρός».

Séjourné: Η πυρηνική βιομηχανία κλειδί για την ενεργειακή ανεξαρτησία της Ευρώπης

Ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ευημερία και τη Βιομηχανική Στρατηγική, Stéphane Séjourné, επισήμανε ότι η ενίσχυση της ευρωπαϊκής πυρηνικής βιομηχανίας αποτελεί στρατηγικό εργαλείο τόσο για την απανθρακοποίηση της βιομηχανίας όσο και για την ενεργειακή αυτονομία της ΕΕ.

«Καθώς η ενέργεια χρησιμοποιείται εδώ και καιρό ως γεωπολιτικό εργαλείο, η ανάπτυξη μιας ισχυρής ευρωπαϊκής πυρηνικής βιομηχανίας δεν αποτελεί μόνο οικονομική ευκαιρία, αλλά είναι επίσης απαραίτητη για την απανθρακοποίηση της βιομηχανίας μας και την ενίσχυση της ενεργειακής ανεξαρτησίας της Ευρώπης.

Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή σκοπεύει να αναπτύξει μια πρόσθετη εγγύηση στο πλαίσιο του InvestEU, με στήριξη από το Innovation Fund, ώστε να μειωθεί ο επενδυτικός κίνδυνος. Προβλέπονται επίσης πρακτικά μέτρα για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών-μελών και σε ολόκληρη τη βιομηχανία, με στόχο την ανάπτυξη των πρώτων ευρωπαϊκών SMR στις αρχές της δεκαετίας του 2030».

