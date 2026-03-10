ΕΕ και Σλοβακία συμφώνησαν να ξαναρχίσει η μεταφορά πετρελαίου μέσω του αγωγού Druzhba

Φίτσο και Φον ντερ Λάιεν συμφώνησαν πως η διαμετακόμιση πετρελαίου από τον αγωγό Druzhba μέσω Ουκρανίας πρέπει να ξαναρχίσει άμεσα.

Ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας Ρόμπερτ Φίτσο δήλωσε σήμερα, μετά τη συνάντηση του με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ότι συμφώνησαν πως η διαμετακόμιση πετρελαίου από τον αγωγό Druzhba μέσω Ουκρανίας πρέπει να ξαναρχίσει και χαιρέτισε την ετοιμότητα της ΕΕ να παράσχει τεχνική και οικονομική βοήθεια για επισκευές.

Οι ροές ρωσικού πετρελαίου μέσω του αγωγού Druzhba προς την Ουγγαρία και την Σλοβακία έχουν ανασταλεί από τα τέλη Ιανουαρίου μετά τις ζημιές που υπέστη ο αγωγός οι οποίες όπως λέει το Κίεβο απαιτούν χρόνο για την αποκατάσταση τους. Παράλληλα, η Σλοβακία και η Ουγγαρία κατηγορούν την Ουκρανία ότι καθυστερεί να ξαναρχίσει τις ροές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ





