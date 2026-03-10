Η Ουκρανία θα δημοπρατήσει τρία κοιτάσματα τιτανίου που αφαιρέθηκαν από επιχειρηματία

Η Ουκρανία θα δημοπρατήσει τρία κοιτάσματα τιτανίου αφότου αφαιρέθηκαν τα δικαιώματα εξόρυξης από έναν φυγά επιχειρηματία, δήλωσε σήμερα η πρωθυπουργός Γιούλια Σβιριντένκο.

Σε δηλώσεις της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η Σβιριντένκο είπε ότι τα δικαιώματα εκμετάλλευσης του κοιτάσματος Μαλισέφσκε στην περιοχή Ντνιεπροπετρόφσκ και των κοιτασμάτων Βάλκι-Χατσκίφσκε και Μεζίριτσνε στην περιοχή Ζιτόμιρ, έχουν αφαιρεθεί από τον επιχειρηματία Ντμίτρο Φιρτάς, στον οποίο το Κίεβο έχει επιβάλει κυρώσεις.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ