Ειδήσεις | Διεθνή

Η Ουκρανία θα δημοπρατήσει τρία κοιτάσματα τιτανίου που αφαιρέθηκαν από επιχειρηματία

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Η Ουκρανία θα δημοπρατήσει τρία κοιτάσματα τιτανίου που αφαιρέθηκαν από επιχειρηματία
Η Ουκρανία θα δημοπρατήσει τρία κοιτάσματα τιτανίου αφότου αφαιρέθηκαν τα δικαιώματα εξόρυξης από έναν φυγά επιχειρηματία, δήλωσε σήμερα η πρωθυπουργός Γιούλια Σβιριντένκο.

Η Ουκρανία θα δημοπρατήσει τρία κοιτάσματα τιτανίου αφότου αφαιρέθηκαν τα δικαιώματα εξόρυξης από έναν φυγά επιχειρηματία, δήλωσε σήμερα η πρωθυπουργός Γιούλια Σβιριντένκο.

Σε δηλώσεις της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η Σβιριντένκο είπε ότι τα δικαιώματα εκμετάλλευσης του κοιτάσματος Μαλισέφσκε στην περιοχή Ντνιεπροπετρόφσκ και των κοιτασμάτων Βάλκι-Χατσκίφσκε και Μεζίριτσνε στην περιοχή Ζιτόμιρ, έχουν αφαιρεθεί από τον επιχειρηματία Ντμίτρο Φιρτάς, στον οποίο το Κίεβο έχει επιβάλει κυρώσεις.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Αυξήσεις στα καύσιμα σε Ελλάδα, Ευρώπη και ΗΠΑ - Τι θα σήμαινε πετρέλαιο στα 200 δολάρια

Μεταβιβάσεις ακινήτων: Πώς φορολογούνται επικαρπία και ψιλή κυριότητα - Νέες οδηγίες της ΑΑΔΕ

Κατώτατος μισθός: Οι γεωπολιτικές εξελίξεις «ψαλιδίζουν» την πιο γενναία αύξηση - Το επικρατέστερο σενάριο

tags:
Ουκρανία
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider