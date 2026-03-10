ΥΠΕΞ: Συνεχίζονται οι επιχειρήσεις επαναπατρισμού - Επέστρεψαν 1.039 άτομα

Συνεχίζονται σταδιακά οι επιχειρήσεις επαναπατρισμού των Ελλήνων και των οικογενειών τους από τη Μέση Ανατολή - 1.039 άτομα μέχρι στιγμής έχουν επιστρέψει επιτυχώς,

Συνεχίζονται οι επιχειρήσεις επαναπατρισμού Ελλήνων και των οικογενειών τους από τη Μέση Ανατολή με μισθωμένες πτήσεις και με στρατιωτικά αεροσκάφη, ύστερα από οδηγία του Υπουργείου Εξωτερικών. Ύστερα από προσπάθειες του ΥΠΕΞ σε συνεργασία με τα αρμόδια προξενεία και πρεσβείες, έχουν επαναπατριστεί επιτυχώς 1.039 άτομα, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου.

Το ΥΠΕΞ αναφέρει πως οι επιχειρήσεις θα συνεχίσουν να πραγματοποιούνται, εφόσον οι συνθήκες το επιτρέπουν και για όσο διάστημα χρειαστεί. Καθώς ο εναέριος χώρος παραμένει κλειστός στις περισσότερες περιοχές, η διαδικασία πραγματοποιείται σταδιακά.

Σε ότι αφορά τις μεταφορές κατοικιδίων, τηρείται αυστηρά η πολιτική κάθε αεροπορικής εταιρείας αναφορικά με τους όρους ναύλωσης ειδικής πτήσης επαναπατρισμού. Η δυνατότητα αυτή αναφέρεται ρητά στους όρους βάσει των οποίων διεξάγονται οι ειδικές αυτές πτήσεις.

Σημειώνεται ότι οι πολίτες που επιθυμούν να επαναπατριστούν, οφείλουν, ως πρώτο βήμα να εγγραφούν στην Πλατφόρμα Εγγραφής Ελλήνων Πολιτών που αντιστοιχεί στην εκάστοτε χώρα, μέσω του συνδέσμου, ο οποίος είναι αναρτημένος στην κεντρική σελίδα του Υπουργείου Εξωτερικών και στην ιστοσελίδα και τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης των πρεσβειών. Θα ενημερώνονται άμεσα από το Προξενείο ή τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου όσοι θα μετακινηθούν προς την Ελλάδα στο πλαίσιο των επιχειρήσεων επαναπατρισμού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ