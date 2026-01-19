Εκτόξευση για χρυσό και ασήμι μετά τις απειλές Τραμπ για δασμούς και την κόντρα με ΕΕ

Σε νέες κορυφές σκαρφάλωσαν ο χρυσός και το ασήμι καθώς η αδιάκοπη πίεση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να πατήσει πόδι στην Γροιλανδία πυροδότησε φόβους για έναν καταστροφικό εμπορικό πόλεμο μεταξύ ΗΠΑ και Ευρώ

Συγκεκριμένα, ο χρυσός spot διαπραγματεύεται κοντά στα 4.670 δολάρια ανά ουγγιά σημειώνοντας άνοδο 1,5%, ενώ το ασήμι αφού έφτασε να σημειώνει άνοδο έως και 4,4% αγγίζοντας το υψηλότερο επίπεδο των 94,1213 δολαρίων, πλέον ενισχύεται 3,4% στα 93,1755 δολάρια, με όλες τις κινήσεις να έχουν ως φόντο την επιθετικότητα του Αμερικανού προέδρου η οποία αύξησε την ζήτηση για ασφαλή επενδυτικά καταφύγια.

Οι ΗΠΑ είναι ένα βήμα πριν επιβάλουν δασμούς σε οκτώ ευρωπαϊκές χώρες - συμπεριλαμβανομένων της Γαλλίας, της Γερμανίας και του Ηνωμένου Βασιλείου - που αντιτίθενται στο σχέδιο απόκτησης της Γροιλανδίας. Οι δασμοί 10% θα τεθούν σε ισχύ την 1η Φεβρουαρίου και θα αυξηθούν στο 25% τον Ιούνιο.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα πραγματοποιήσουν έκτακτη συνάντηση τις επόμενες ημέρες, καθώς θα διερευνήσουν πιθανά αντίμετρα. Τα κράτη μέλη συζητούν διάφορες επιλογές για το πώς να αντιδράσουν, συμπεριλαμβανομένων αντιποίνων σε αμερικανικά αγαθά αξίας 93 δισεκατομμυρίων ευρώ (108 δισεκατομμύρια δολάρια), αναφέρει το Bloomberg, επικαλούμενο άτομα που γνωρίζουν τις συνομιλίες.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν μπορεί να ζητήσει την ενεργοποίηση του μέσου κατά του καταναγκασμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανέφερε το Bloomberg. Το ACI είναι το πιο ισχυρό εργαλείο αντιποίνων του μπλοκ και επιτρέπει στην ΕΕ να αναπτύξει μια σειρά από βήματα ως απάντηση στα καταναγκαστικά εμπορικά μέτρα.

Οι εντάσεις που πηγάζουν από τη Γροιλανδία διαφέρουν από τους δασμούς της Ημέρας Απελευθέρωσης του περασμένου έτους, καθώς «υποδεικνύουν ένα βαθύτερο γεωπολιτικό ρήγμα», δήλωσε η Τσαρού Τσανάνα, επικεφαλής επενδυτικής στρατηγικής στη Saxo Markets στη Σιγκαπούρη.

Τα πολύτιμα μέταλλα έχουν σημειώσει απότομη άνοδο φέτος, μετά από εντυπωσιακά κέρδη το 2025, καθώς οι ΗΠΑ κατέλαβαν τον ηγέτη της Βενεζουέλας και στη συνέχεια αύξησαν τις απειλές πως θα καταλάβουν τη Γροιλανδία. Η κυβέρνηση Τραμπ έχει επίσης ανανεώσει τις επιθέσεις της στην Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ, εντείνοντας τις ανησυχίες για την ανεξαρτησία της κεντρικής τράπεζας και τροφοδοτώντας την υποτίμηση του εμπορίου, όπου οι επενδυτές αποφεύγουν τα νομίσματα και τα κρατικά ομόλογα λόγω ανησυχιών για τα επίπεδα χρέους.

Πολλοί αναλυτές αναμένουν ότι τα εντυπωσιακά κέρδη θα συνεχιστούν, με την Citigroup Inc. να προβλέπει την περασμένη εβδομάδα ότι ο χρυσός θα φτάσει τα 5.000 δολάρια ανά ουγγιά εντός τριών μηνών και το ασήμι τα 100 δολάρια.

«Οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι συνεχίζουν να αυξάνονται», δήλωσε ο Κάιλ Ρόντα, αναλυτής της Capital.com Inc. στη Μελβούρνη. «Η νέα εμπορική αβεβαιότητα υπονομεύει τις προοπτικές ανάπτυξης και η εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ διαβρώνει την εμπιστοσύνη στο δολάριο ΗΠΑ. Είναι ένα τέλειο μείγμα για χρυσό και ασήμι».

Επίσης, οι επενδυτές παρακολουθούν στενά την εξέλιξη στις προσπάθειες του Τραμπ να απολύσει την διοικητή της Fed, Λίζα Κουκ, με την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου των ΗΠΑ να αναμένεται την Τετάρτη και η οποία θα μπορούσε να είναι καθοριστική για την ανεξαρτησία της κεντρικής τράπεζας.