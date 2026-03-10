Ειδήσεις | Διεθνή

Ρωσία: «Η Ουκρανία ελέγχει το 15-17% της περιοχής του Ντονέτσκ»

Ο διορισμένος από τη Ρωσία επικεφαλής της περιοχή Ντονέτσκ της Ουκρανίας Ντενίς Πουσίλιν είπε στον Ρώσο πρόεδρο Πούτιν ότι η Ουκρανία ελέγχει το 15-17% της περιοχής.

Ο διορισμένος από τη Ρωσία επικεφαλής της περιοχή Ντονέτσκ της Ουκρανίας Ντενίς Πουσίλιν είπε στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν κατά τη διάρκεια συνάντησης που είχε μαζί του, την οποία έδειξε η κρατική τηλεόραση, ότι η Ουκρανία ελέγχει το 15-17% της περιοχής.

Η Ρωσία ισχυρίζεται ότι ολόκληρη η περιοχή του Ντονέτσκ αποτελεί μέρος της Ρωσίας και λέει ότι προστατεύεται από την πυρηνική ομπρέλα της Ρωσίας.

Η Ουκρανία λέει ότι δεν θα αναγνωρίσει ποτέ τον έλεγχο της Ρωσίας σε τμήματα του Ντονέτσκ και άλλων ουκρανικών περιοχών που κατέχονται εν μέρει ή πλήρως από τη Ρωσία.

Η Μόσχα σπανίως δίνει συγκεκριμένες λεπτομέρειες για το ποια έκταση εδαφών ελέγχει στην Ουκρανία.

Τα στοιχεία που έδωσε ο Πουσίλιν, δείχνουν ότι η Ρωσία ελέγχει το 83% έως το 85% του Ντονέτσκ και συνεπώς περισσότερο από το 90% της περιοχής του Ντονμπάς, η οποία αποτελείται από το Ντονέτσκ και Λουγκάνσκ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

