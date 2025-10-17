Συνεργάτης της PayPal «έκοψε» κατά λάθος stablecoins αξίας διπλάσιας του παγκόσμιου ΑΕΠ - Το «εσωτερικό σφάλμα» των 300 τρισ.

Ένα «τεχνικό σφάλμα» είχε σαν αποτέλεσμα, την έκδοση κατά λάθος stablecoin αξίας 300 τρισεκατομμυρίων δολαρίων.

Συγκεκριμένα, η Paxos, η οποία διαχειρίζεται το κρυπτονόμισμα PYUSD για λογαριασμό της PayPal, εκτύπωσε κατά λάθος το ψηφιακό asset την Τετάρτη.

Οι επενδυτές της αγοράς εντόπισαν την τεράστια εισροή του stablecoin στο Etherscan, ένα block explorer για το blockchain Ethereum.

Η Paxos δήλωσε ότι «εντόπισε αμέσως το σφάλμα και έκαψε το πλεονάζον PYUSD» σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η ανάρτηση συνέχισε «Πρόκειται για εσωτερικό τεχνικό σφάλμα. Δεν υπάρχει παραβίαση ασφαλείας. Τα κεφάλαια των πελατών είναι ασφαλή. Έχουμε αντιμετωπίσει την αιτία».

Οι συναλλαγές στο Etherscan έδειξαν ότι το λάθος είχε διορθωθεί μετά από περίπου 20 λεπτά.

Το PYUSD διαφημίζεται ως ένα σταθερό κρυπτονόμισμα συνδεδεμένο με το δολάριο, το οποίο υποστηρίζεται πλήρως από καταθέσεις σε δολάρια ΗΠΑ, αμερικανικά ομόλογα και παρόμοια ισοδύναμα μετρητών. Η PayPal αναφέρει ότι τα tokens είναι πάντα εξαργυρώσιμα για δολάρια ΗΠΑ σε αναλογία 1:1.

Ωστόσο, το τεχνικό σφάλμα υπογραμμίζει ότι ενώ η σύνδεση με το δολάριο είναι εγγυημένη από την Paxos, η ισοτιμία του δεν είναι εγγενώς συνδεδεμένη με την κοπή ενός stablecoin.

Όπως αναφέρουν οι αναλυτές, δεν υπάρχουν αρκετά δολάρια σε παγκόσμια κυκλοφορία για να καλύψουν 300 τρισ. PYUSD, κάτι που θεωρητικά θα απαιτούσε περισσότερο από το διπλάσιο του εκτιμώμενου συνολικού ΑΕΠ του κόσμου.

Το σφάλμα της Paxos έρχεται σε μια εποχή που τα stablecoins γίνονται όλο και πιο δημοφιλή καθώς υιοθετούνται από έναν αυξανόμενο αριθμό τραπεζών και πλατφορμών πληρωμών. Το PYUSD είναι αυτή τη στιγμή το έκτο μεγαλύτερο stablecoin στον κόσμο με κεφαλαιοποίηση αγοράς άνω των 2,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με στοιχεία της CoinMarketCap.