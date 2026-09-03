Ευρωαγορές: Υποχώρησαν τα ομόλογα, ανέκαμψαν οι δείκτες από το χαμηλό μηνός

Άνοδο σημείωσαν οι ευρωπαϊκές μετοχές την Πέμπτη μετά από τρεις συνεχόμενες συνεδριάσεις απωλειών, καθώς η παγκόσμια ρευστοποίηση ομολόγων υποχώρησε.

Άνοδο σημείωσαν οι ευρωπαϊκές μετοχές την Πέμπτη μετά από τρεις συνεχόμενες συνεδριάσεις απωλειών, καθώς η παγκόσμια ρευστοποίηση ομολόγων υποχώρησε ενώ οι επενδυτές αναμένουν με ανυπομονησία δεδομένα από την οικονομία των ΗΠΑ για ενδείξεις σχετικά με τις επόμενες κινήσεις της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ.

Συγκεκριμένα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημείωσε άνοδο 0,5% στις 649,1 μονάδες, ανακάμπτοντας από τα χαμηλά ενός μήνα που σημειώθηκαν την Τρίτη. Οι μετοχές πολυτελείας ηγήθηκαν των κλαδικών απωλειών, με πτώση 2%, καθώς οι επενδυτές έγιναν πιο επιφυλακτικοί σχετικά με τις προοπτικές ανάκαμψης του κλάδου. Ο Eurostoxx 50 ενισχύθηκε 0,27% στις 6.379 μονάδες.

Επιμέρους, ο γερμανικός DAX στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης κέρδισε 0,65% στις 26.007 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 ανέβηκε ήπια 0,07% στις 8.286 μονάδες. Στο Λονδίνο ο FTSE 100 κατέγραψε άνοδο 0,70% στις 10.831 μονάδες. Στο Μιλάνο ο FTSE MIB σημείωσε κέρδη 0,88% στις 52.245 μονάδες, ενώ στην Ισπανία ο IBEX 35 κέρδισε 1,12% στις 20.000 μονάδες.

Η μετοχή της Soitec, σημείωσε άνοδο 10,3%, οδηγώντας τα κέρδη του Stoxx 600, καθώς ο γαλλικός κατασκευαστής υλικών τσιπ αύξησε τις προοπτικές αύξησης των εσόδων του για το δεύτερο τρίμηνο του 2027 στο 50% σε ετήσια βάση από την προηγούμενη πρόβλεψή του για 30%.

Οι αγορές είχαν δεχθεί πιέσεις τις τελευταίες ημέρες, καθώς η κλιμάκωση του πολέμου στο Ιράν αύξησε τις τιμές του πετρελαίου και ενέτεινε τις ανησυχίες για τον επίμονο πληθωρισμό και την αυστηρότερη νομισματική πολιτική. Οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν την Πέμπτη, ωστόσο το Βrent παραμένει πάνω από τα 95 δολάρια το βαρέλι, ενώ οι αποδόσεις των ομολόγων της ευρωζώνης υποχώρησαν από τα πολυετή υψηλά.

«Μέχρι να σταματήσουν εντελώς οι επιθέσεις και από τις δύο πλευρές, είναι δύσκολο να δούμε τις τιμές των βασικών προϊόντων να υποχωρούν ουσιαστικά ή τα ομόλογα να ανακάμπτουν μακροπρόθεσμα, καθώς οι κεντρικές τράπεζες θα παραμείνουν επιφυλακτικές σχετικά με τους κινδύνους πληθωρισμού», δήλωσε η Κάθλιν Μπρουκς, διευθύντρια έρευνας στην XTB.

Οι traders είναι σχεδόν βέβαιοι ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα αυξήσει το κόστος δανεισμού στο 2,5% στη συνεδρίαση πολιτικής της την επόμενη εβδομάδα και θα προβεί σε δύο επιπλέον αυξήσεις επιτοκίων κατά 25 μονάδες έως τα μέσα του 2027.

«Παρόλο που το Brent θα παρουσιάσει διακυμάνσεις, το πραγματικό προϊόν που χρησιμοποιούν οι άνθρωποι βρίσκεται στα υψηλά του Μαρτίου και του Απριλίου, και αυτό θα έχει αντίκτυπο», δήλωσε ο Ρικάρντο Καστίλιο, επικεφαλής επενδύσεων στον όμιλο Mirabaud.

«Νομίζω ότι στην Ευρώπη, αυτός είναι εν μέρει ο λόγος που πιστεύουμε ότι η ΕΚΤ, παρόλο που η ανάπτυξη δεν είναι τόσο τεράστια, πιθανότατα θα έχει υψηλά επιτόκια», πρόσθεσε.