«Πράσινο 2x2» για χρυσό με ράλι άνω του 2%

Το ασήμι στην αγορά σποτ σκαρφάλωσε 2,8% στα 67,13 δολάρια, η πλατίνα πρόσθεσε 4,2% στα 1.830,28 δολάρια και το παλλάδιο έκανε άλμα 5,9% στα 1.426,75 δολάρια.

Διεύρυνε τα κέρδη του ο χρυσός με άνοδο άνω του 2% την Πέμπτη, καθώς οι traders μείωσαν τις προσδοκίες για αύξηση των επιτοκίων τον Σεπτέμβριο, μετά τα σχόλια του Διοικητή της Fed, Κρίστοφερ Γουόλερ ότι η πρόσφατη πρόοδος στον πληθωρισμό θα μπορούσε να υποστηρίξει τη διατήρηση του κόστους δανεισμού στο τρέχον εύρος.

Ο χρυσός στην αγορά σποτ ενισχύθηκε 2,3% στα 4.488,54 δολάρια ανά ουγγιά, αφού άγγιξε το υψηλότερο επίπεδό του από τις 28 Αυγούστου ενδοσυνεδριακά. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού των ΗΠΑ παράδοσης Δεκεμβρίου κέρδισαν 2,8% στα 4.539,90 δολάρια.

Το ασήμι στην αγορά σποτ σκαρφάλωσε 2,8% στα 67,13 δολάρια, η πλατίνα πρόσθεσε 4,2% στα 1.830,28 δολάρια και το παλλάδιο έκανε άλμα 5,9% στα 1.426,75 δολάρια.

Ο Κρίστοφερ Γουόλερ επεσήμανε πως εάν τα επερχόμενα στοιχεία επιβεβαιώσουν ότι οι πιέσεις στον πληθωρισμό υποχωρούν, θα έτεινε να υποστηρίξει τη διατήρηση επιτοκίων σε αμετάβλητο επίπεδο στην επόμενη συνεδρίαση της FOMC.

Οι traders βλέπουν τώρα περίπου 54% πιθανότητα αύξησης των επιτοκίων όταν οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής συναντηθούν στις 15 και 16 Σεπτεμβρίου, από περίπου 62% πριν από τις δηλώσεις Γουόλερ.

«Νομίζω ότι οι traders αυτή τη στιγμή βλέπουν την Fed να είναι λιγότερο επιθετική με τα επιτόκια», υπογράμμισε ο Μπομπ Χάμπερκορν, ανώτερος στρατηγικός αναλυτής αγοράς στην StoneX.

«Όλο και περισσότεροι traders σκέφτονται ότι (η Fed) θα μπορούσε να κάνει μία αύξηση των επιτοκίων, αλλά πιθανότατα δεν μπορούν να κάνουν πολλά περισσότερα με τα επιτόκια μετά από αυτό» πρόσθεσε.