Αυτοκίνητα: Διπλή άνοδος για τζίρο και όγκο το γ' τρίμηνο στην Ελλάδα

Ισχυρή διπλή αύξηση για τζίρο και όγκο παρουσίασε ο Τομέας των Αυτοκινήτων το γ' τρίμηνο (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2025), σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ.

Ισχυρή διπλή αύξηση για τζίρο και όγκο παρουσίασε ο Τομέας των Αυτοκινήτων το γ' τρίμηνο (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2025) στην Ελλάδα, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ.

Η εξέλιξη σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία χωρίς ημερολογιακή και εποχική διόρθωση, είναι η ακόλουθη. Οι Δείκτες Κύκλου Εργασιών στον κλάδο 45 της ταξινόμησης NACE Αναθ. 2 (χονδρικό, λιανικό εμπόριο, επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών) περιόδου Ιουλίου-Σεπτεμβρίου 2025, σε σύγκριση με τους δείκτες της περιόδου Ιουλίου-Σεπτεμβρίου 2024, παρουσίασαν ετήσια μεταβολή ως εξής:

Ιουλίου, αύξηση 1,5%

Αυγούστου, αύξηση 2,1%

Σεπτεμβρίου, αύξηση 9,5%

Οι Δείκτες Όγκου στον κλάδο 45 παρουσίασαν ετήσια μεταβολή ως εξής:

Ιουλίου, αύξηση 0,8%

Αυγούστου, αύξηση 0,8%

Σεπτεμβρίου, αύξηση 8,2%

Οι Δείκτες Κύκλου Εργασιών στην ομάδα 451 (πώληση μηχανοκίνητων οχημάτων) της περιόδου Ιουλίου-Σεπτεμβρίου 2025, σε σύγκριση με τους δείκτες της περιόδου Ιουλίου-Σεπτεμβρίου 2024, παρουσίασαν ετήσια μεταβολή ως εξής:

Ιουλίου, αύξηση 0,3%

Αυγούστου, αύξηση 1,5%

Σεπτεμβρίου, αύξηση 11,8%

Οι Δείκτες Όγκου στην ομάδα 451 παρουσίασαν ετήσια μεταβολή ως εξής: