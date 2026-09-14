Τελευταία εβδομάδα ψηφοφορίας για τα νέα χαρτονομίσματα του ευρώ

Οι προτάσεις σχεδίων βασίζονται σε δύο διαφορετικά θέματα: «Ευρωπαϊκός πολιτισμός» και «Ποταμοί και πτηνά».

Τα χαρτονομίσματα του ευρώ επανασχεδιάζονται για πρώτη φορά από την έκδοσή τους το 2002 και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες να ψηφίσουν το σχέδιο που προτιμούν έως τις 21 Σεπτεμβρίου.

Οι προτάσεις σχεδίων βασίζονται σε δύο διαφορετικά θέματα: «Ευρωπαϊκός πολιτισμός» και «Ποταμοί και πτηνά» και στα συναφή μοτίβα που επιλέχθηκαν για την απεικόνισή τους. Έπειτα από έναν πανευρωπαϊκό διαγωνισμό όπου συμμετείχαν πάνω από 1.200 γραφίστες, μία ανεξάρτητη επιτροπή εμπειρογνώμων κατέληξε στις δέκα προτάσεις από τις οποίες θα γίνει η τελική επιλογή.

Η πρώτη θεματική αφορά εμβληματικές προσωπικότητες που άφησαν το αποτύπωμά τους στην ευρωπαϊκή επιστήμη, τέχνη και πολιτισμό. Στο χαρτονόμισμα των 5 ευρώ δεσπόζει η μορφή της Μαρίας Κάλλας, της Ελληνίδας σοπράνο που σημάδεψε την ιστορία της όπερας, ενώ το χαρτονόμισμα των 10 ευρώ είναι αφιερωμένο στον Λούντβιχ βαν Μπετόβεν.

Στα 20 ευρώ πρωταγωνιστεί η Μαρί Κιουρί, μία από τις σημαντικότερες επιστήμονες όλων των εποχών. Στο χαρτονόμισμα των 50 ευρώ θα εικονίζεται ο Μιγκέλ ντε Θερβάντες, συγγραφέας του Δον Κιχώτη. Ο Λεονάρντο ντα Βίντσι αποτυπώνεται στο χαρτονόμισμα των 100 ευρώ, και η βραβευμένη με Νόμπελ Ειρήνης Μπέρτα φον Ζούτνερ στο χαρτονόμισμα των 200 ευρώ.

Η δεύτερη πρόταση, αντλεί έμπνευση από το φυσικό περιβάλλον και φέρνει στα χαρτονομίσματα εικόνες από πτηνά, ποτάμια και χαρακτηριστικά ευρωπαϊκά τοπία.

Σημειώνεται πως στον σχεδιασμό δεν περιλαμβάνονται χαρτονομίσματα των 500 ευρώ.

Πώς θα επιλεγεί το νέο σχέδιο

Οι παρατηρήσεις του κοινού αποτελούν βασικό στοιχείο της συμπεριληπτικής προσέγγισης του Ευρωσυστήματος, η οποία διασφαλίζει ότι λαμβάνονται υπόψη οι απόψεις των πολιτών σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Μια ξεχωριστή έρευνα με τις ίδιες ερωτήσεις θα διενεργηθεί παράλληλα από ανεξάρτητη εταιρεία ερευνών σε αντιπροσωπευτικό δείγμα πολιτών της ζώνης του ευρώ. Η ΕΚΤ θα δημοσιεύσει έκθεση με τα αποτελέσματα και των δύο ερευνών μόλις επιλεγεί η τελική πρόταση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ αναμένεται να λάβει την τελική απόφαση για το νέο σχέδιο των τραπεζογραμματίων προς τα τέλη του έτους. Η απόφαση θα βασιστεί σε συνδυασμό στοιχείων όπως, μεταξύ άλλων, στα συμπεράσματα της κριτικής επιτροπής του διαγωνισμού σχεδίου, στην τεχνική αξιολόγηση και στα αποτελέσματα των δύο ερευνών.

Το σχέδιο που θα επιλεγεί θα αναπτυχθεί περαιτέρω και θα υποβληθεί σε εκτεταμένες δοκιμές προτού τεθεί σε παραγωγή. Τα τραπεζογραμμάτια της νέας σειράς αναμένεται να τεθούν σε κυκλοφορία τα επόμενα χρόνια.

Ωστόσο, τα χαρτονομίσματα της προηγούμενης σειράς θα διατηρήσουν την αξία τους και θα συνεχίσουν να κυκλοφορούν παράλληλα με τη νέα σειρά.