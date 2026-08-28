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Το ΥΠΕΞ του Ιράν πιέζει τις άλλες χώρες να μην εφαρμόσουν τις κυρώσεις των ΗΠΑ

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Το ΥΠΕΞ του Ιράν πιέζει τις άλλες χώρες να μην εφαρμόσουν τις κυρώσεις των ΗΠΑ
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Το υπουργείο χαρακτήρισε τα οικονομικά μέτρα των ΗΠΑ παράνομη και αξιοκατάκριτη «κρατική τρομοκρατία» και έγκλημα κατά της ανθρωπότητας.

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι όλες οι χώρες είναι υποχρεωμένες να αποφύγουν να εφαρμόσουν τις κυρώσεις των ΗΠΑ σε βάρος της Τεχεράνης, προσθέτοντας πως η συμμετοχή σε αυτές ισοδυναμεί με συνέργεια στην επιβολή της παράνομης βούλησης ενός κράτους σε ανεξάρτητα κράτη.

Σε δήλωση που δημοσιοποιήθηκε σήμερα στον λογαριασμό του στο Χ, το υπουργείο χαρακτήρισε τα οικονομικά μέτρα των ΗΠΑ παράνομη και αξιοκατάκριτη «κρατική τρομοκρατία» και έγκλημα κατά της ανθρωπότητας, λέγοντας ότι θέτουν σε σοβαρό κίνδυνο την υγεία και τα μέσα επιβίωσης εκατομμυρίων πολιτών.

Κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να στηρίξει το κράτος δικαίου και είπε πως η Τεχεράνη θα χρησιμοποιήσει όλες τις δυνατότητες που έχει προκειμένου να υπερασπιστεί τον εαυτό της από την κοινή στρατιωτική και οικονομική επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

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tags:
Ιράν
ΗΠΑ
Κυρώσεις
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