Η Ντόλι Πάρτον τα είχε όλα έτοιμα - Όλα όσα θα γίνουν μετά τον θάνατό της

Η Ντόλι Πάρτον ήξερε και είχε προετοιμάσει εδώ και χρόνια το τι θα ακολουθούσε μετά τον θάνατό της.

Η Ντόλι Πάρτον έφυγε από τη ζωή στις 25 Αυγούστου, σκορπίζοντας τη θλίψη σε όλη την καλλιτεχνική κοινότητα και στους εκατομμύρια fans της. Όμως όπως γίνεται γνωστά, η τραγουδίστρια της country είχε επιλέξει προσωπικά την ομάδα που θα διαχειριζόταν την κληρονομιά της μετά το θάνατό της, ενώ είχε καταρτίσει ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο για μουσική, βιβλία, θεατρικές παραγωγές, επιχειρηματικά εγχειρήματα και άλλα πρότζεκτ που ήθελε να προχωρήσουν ακόμη και χωρίς την ίδια.

«Η Ντόλι δούλευε μέχρι την ημέρα που πέθανε. Λάτρευε να βλέπει τα όνειρά της να γίνονται πραγματικότητα και να ξέρει ότι η δουλειά της έδινε χαρά στους ανθρώπους», αποκάλυψε ο επί χρόνια μάνατζέρ της, Ντάνι Νοζέλ

Ο ίδιος θέλησε μάλιστα να ξεκαθαρίσει ότι όσα κυκλοφορήσουν μέσω των επίσημων καναλιών της Πάρτον δεν αποτελούν απλώς μεταθανάτια εμπορική αξιοποίηση του ονόματός της. «Αν δείτε ακυκλοφόρητη μουσική, προϊόντα, βιβλία, εμπειρίες ή καμπάνιες να κυκλοφορούν μέσα από τα επίσημα κανάλια της Ντόλι Πάρτον, μπορείτε να είστε βέβαιοι ότι έχουν τη δική της προσωπική σφραγίδα», τόνισε.

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