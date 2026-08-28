ΛΑΡΚΟ: Συνεχίζεται για άλλους 24 μήνες η απασχόληση των ανέργων απολυθέντων

Συνεχίζεται για άλλους 24 μήνες η απασχόληση των ανέργων απολυθέντων από τη ΛΑΡΚΟ, με τους ίδιους όρους και στις ίδιες θέσεις.

Συνεχίζεται για άλλους 24 μήνες η απασχόληση των ανέργων απολυθέντων από τη ΛΑΡΚΟ, με τους ίδιους όρους και στις ίδιες θέσεις.

Το παραπάνω προβλέπεται στην τροποποίηση της υπ' αρ. 31178/8.5.2024 κοινής υπουργικής απόφασης «Ειδικά προγράμματα απασχόλησης για ανέργους απολυθέντες από την εταιρεία "Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμη Εταιρεία Λάρκο"» (Β' 2686) των υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Υγείας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ανάπτυξης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης που δημοσιεύτηκε σήμερα στη Διαύγεια.

Ακόμη, σύμφωνα με την ΚΥΑ, οι ακαθάριστες μηνιαίες αποδοχές των ωφελούμενων διαμορφώνονται στα 1.250 ευρώ και, συνολικά, η μέγιστη δαπάνη του προγράμματος διαμορφώνεται σε, περίπου, 45.690.100 ευρώ. Η χρηματοδότηση βαρύνει τον προϋπολογισμό της ΔΥΠΑ και καλύπτεται από τον τακτικό προϋπολογισμό του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, με ενίσχυση από τον κρατικό προϋπολογισμό. Κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη η δαπάνη ανήλθε σε, περίπου, 7.635.060 ευρώ και το υπόλοιπο ποσό κατανέμεται σε ετήσια βάση ως εξής:

Για το 2026 προβλέπεται χρηματοδότηση έως 8.915.040 ευρώ, ενώ για το 2027 το ποσό φτάνει έως τα 9.151.200 ευρώ. Για το 2028 προβλέπονται έως 7.489.600 ευρώ και για καθένα από τα έτη 2029, 2030 και 2031 έως 4.166.400 ευρώ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ