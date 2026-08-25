Διασπά το όριο των 80.000 δολαρίων το Bitcoin - Νέα κέρδη για τα crypto

Η ναυαρχίδα των κρυποτονομισμάτων σκαρφαλώνει 2,2% στα 80543 δολάρια, ενώ το Ether προσθέτει 1,2% στα 2.500 δολάρια και το Solana κάνει άλμα 5,2% στα 101,16 δολάρια.

Το ψυχολογικό «φράγμα» των 80.000 δολαρίων ξεπερνά το Bitcoin την Τρίτη, καθώς οι ισχυρές εισροές σε ETFs και η μεγαλύτερη όρεξη για ρίσκο επεκτείνουν την πρόσφατη άνοδο των crypto.

Η ναυαρχίδα των κρυποτονομισμάτων σκαρφαλώνει 2,2% στα 80543 δολάρια, ενώ το Ether προσθέτει 1,2% στα 2.500 δολάρια και το Solana κάνει άλμα 5,2% στα 101,16 δολάρια.

Υπενθυμίζεται πως το Βitcoin επιδόθηκε σε ράλι άνω του 20% σε 72 ώρες, τα μεγαλύτερα τριήμερα κέρδη του από το 2023, με ώθηση από τα 4,5 δισ. δολάρια σε θέσεις σορτάκηδων που ρευστοποιήθηκαν.

Παράλληλα, προηγήθηκε η ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ ότι θα διπλασίαζε τις αγορές ομολόγων μακράς διάρκειας, που έριξε προσωρινά τις αποδόσεις και αναζωογόνησε τη ζήτηση για assets υψηλού κινδύνου.

Η θεσμική ζήτηση έχει επίσης επέστρεψε με 1,92 δισ. δολάρια σε καθαρές εισροές την περασμένη εβδομάδα, τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία ανάκαμψη από τον Οκτώβριο.

Ωστόσο, παραμένουν ερωτήματα σχετικά με το εάν το θετικό μομέντουμ μπορεί να διαρκέσει με το δημοφιλέστερο κρυπτονόμισμα στον κόσμο να βρίσκεται σε παρατεταμένη πτώση από τον Οκτώβριο.

Το Fundstrat ανέφερε ότι η άνοδος του bitcoin μπορεί να είναι «πιο ανθεκτική από μια πρόσκαιρη ανάκαμψη» καθώς οι μεγάλες εισροές σε ETF bitcoin και ether, ο αυξημένος όγκος συναλλαγές και η δημιουργία περισσότερων stablecoins που οι επενδυτές χρησιμοποιούν συχνά για να αγοράσουν κρυπτονομίσματα αποτελούν παράγοντες στήριξης.