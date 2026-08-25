Νέα πτώση για το πετρέλαιο παρά τις κυρώσεις των ΗΠΑ στο Ιράν

Τα futures του Brent υποχωρούν 1%, στα 91,27 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό West Texas Intermediate χάνει 0,9%, στα 84,25 δολάρια.

Διευρύνει τις απώλειές του την Τρίτη το πετρέλαιο, με τους επενδυτές να αγνοούν τον αντίκτυπο των κυρώσεων των ΗΠΑ κατά του Ιράν όπως ανακοινώθηκαν από τα χείλη του Αμερικανού Υπουργού Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ.

Τα futures του αργού Brent υποχωρούν 1%, στα 91,27 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό West Texas Intermediate χάνει 0,9%, στα 84,25 δολάρια. Και τα δύο συμβόλαια κατέγραψαν πτώση χτες με το WTI να διολισθαίνει σε χαμηλό μιας εβδομάδας λόγω της κατοχύρωσεις κερδών μετά το ισχυρό ράλι των δύο προηγούμενων εβδομάδων.

«Η αγορά φαίνεται σε μεγάλο βαθμό ανεπηρέαστη από την πίεση της Ουάσιγκτον για αυστηρότερη οικονομική πίεση στην Τεχεράνη, με τους traders να αντιμετωπίζουν με ψυχραιμία την προσπάθεια των ΗΠΑ να απομακρύνουν τους εταίρους από το ιρανικό εμπόριο», ανέφεραν οι στρατηγικοί αναλυτές εμπορευμάτων της ING.

Ο Σκοτ ​​Μπέσεντ, αποκάλυψε ένα πλέγμα κυρώσεων που στοχεύουν πέντε βασικές ζωτικές γραμμές για το Ιράν: ψηφιακά assets, τεχνολογία, χρυσό, αεροπορία και ναυτιλία, ενώ οποιαδήποτε χώρα ή οντότητα διευκολύνει το ξέπλυμα χρήματος εκ μέρους του Ιράν θα απομακρυνθεί από το δολαριακό σύστημα των ΗΠΑ

Ωστόσο, αρνήθηκε να κατονομάσει τις χώρες που θα στοχοποιηθούν ή να αποκαλύψει πότε θα τεθούν σε ισχύ οι κυρώσεις, ενώ ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγσεθ, τόνισε ότι οι ΗΠΑ δεν θα απέκλειαν τη χρήση στρατιωτικής βίας εναντίον του Ιράν, αλλά ο Λευκός Οίκος στρέφεται προς περισσότερο οικονομικό καταναγκασμό, κάτι που, σύμφωνα με τους αναλυτές, εξάλειψε τις ανησυχίες σχετικά με τις απειλές για τον εφοδιασμό με πετρέλαιο στη Μέση Ανατολή λόγω του πολέμου.

«Οι αγορές φαίνεται να αποτιμούν την οικονομική πίεση ως μια πορεία χαμηλότερου κινδύνου για τον φυσικό εφοδιασμό, γι' αυτό και η αρχική αντίδραση ήταν το πετρέλαιο να κινηθεί χαμηλότερα αντί να αυξηθεί», εξήγησε ο Τιμ Γουότερερ, επικεφαλής αναλυτής αγοράς στην KCM.

Ωστόσο, προειδοποίησε: «Το Ιράν εξακολουθεί να διαθέτει την ικανότητα να αντιδρά διαταράσσοντας τη ναυτιλία, η οποία συνεχίζει να διατηρεί ένα premium στην τιμή του πετρελαίου».