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Επιχείρηση του λιμενικού για διάσωση 85 μεταναστών ανοιχτά των Καλών Λιμένων

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Επιχείρηση του λιμενικού για διάσωση 85 μεταναστών ανοιχτά των Καλών Λιμένων
Πηγή Φωτογραφίας: @associatedpress
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Μεγάλη επιχείρηση εντοπισμού και περισυλλογής περίπου 85 μεταναστών πραγματοποιήθηκε στη θαλάσσια περιοχή ανατολικά-νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων.

Μεγάλη επιχείρηση εντοπισμού και περισυλλογής περίπου 85 μεταναστών πραγματοποιήθηκε στη θαλάσσια περιοχή ανατολικά-νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης.

Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα - ελληνική ακτοφυλακή, οι αλλοδαποί επέβαιναν σε δύο λέμβους, οι οποίες εντοπίστηκαν από μη επανδρωμένο εναέριο μέσο της δύναμης Frontex.

Στην περιοχή έσπευσε περιπολικό πλοίο του λιμενικού, το οποίο προχώρησε στην περισυλλογή των επιβαινόντων.

Οι περίπου 85 διασωθέντες μεταφέρονται με ασφάλεια στο λιμάνι των Καλών Λιμένων, όπου αναμένεται να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες καταγραφής και ταυτοποίησης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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