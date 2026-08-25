Hyundai Motor: Συμφωνία με τους εργαζομένους μετά την απεργία

Σε συμφωνία για τους μισθούς και τους όρους εργασίας κατέληξαν η διοίκηση της νοτιοκορεατικής αυτοκινητοβιομηχανίας Hyundai Motor, έπειτα από 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση

Σε συμφωνία για τους μισθούς και τους όρους εργασίας κατέληξαν η διοίκηση της νοτιοκορεατικής αυτοκινητοβιομηχανίας Hyundai Motor και το συνδικάτο που εκπροσωπεί τους εργαζομένους, έπειτα από μια σπάνια 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση.

Η απεργία πραγματοποιήθηκε την περασμένη Παρασκευή και αποτέλεσε την πρώτη αντίστοιχη κινητοποίηση στην εταιρεία εδώ και περίπου μία δεκαετία. Σύμφωνα με το συνδικάτο, περίπου 40.000 εργαζόμενοι, μεταξύ των οποίων και διοικητικό προσωπικό, συμμετείχαν στην απεργία, καθώς οι διαπραγματεύσεις για τη νέα επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση είχαν οδηγηθεί σε αδιέξοδο, κυρίως λόγω των διαφορών σχετικά με τις αποδοχές και την ηλικία συνταξιοδότησης.

Οι εργαζόμενοι είχαν προγραμματίσει να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις με τετράωρες στάσεις εργασίας τη Δευτέρα και την Τρίτη. Ωστόσο, οι δράσεις ανεστάλησαν προκειμένου να δοθεί χρόνος για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, οι οποίες τελικά οδήγησαν σε συμφωνία.

Με βάση τη συμφωνία, ο βασικός μηνιαίος μισθός των εργαζομένων θα αυξηθεί κατά 100.000 γουόν, ποσό που αντιστοιχεί περίπου σε 62 ευρώ. Παράλληλα, προβλέπεται πριμ παραγωγικότητας ίσο με τέσσερις μηνιαίους μισθούς, προσφέροντας σημαντική οικονομική ενίσχυση στους εργαζομένους.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η συμφωνία για το θέμα της συνταξιοδότησης. Τα δύο μέρη συμφώνησαν να προχωρήσουν μελλοντικά σε αύξηση της ηλικίας συνταξιοδότησης, με το νέο όριο να συνδέεται με το σημείο στο οποίο ο εργαζόμενος φτάνει στο ανώτατο μισθολογικό επίπεδο της σταδιοδρομίας του.

Το ζήτημα της παράτασης του εργασιακού βίου συζητείται το τρέχον διάστημα στο κοινοβούλιο. Συγκεκριμένα, εξετάζεται η αύξηση του νόμιμου ορίου συνταξιοδότησης από τα 60 στα 65 έτη, με φόντο τη γήρανση του πληθυσμού της βιομηχανικής χώρας της Ασίας.

Παρά την καταρχήν συμφωνία μεταξύ της διοίκησης και του συνδικάτου, η διαδικασία δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Οι εργαζόμενοι της Hyundai Motor θα κληθούν να εγκρίνουν τους νέους όρους σε ψηφοφορία που έχει προγραμματιστεί για τις 31 Αυγούστου.

Εκπρόσωπος της εταιρείας εξήρε την «καταρχήν συμφωνία» σε δηλώσεις του στο AFP.

Ωστόσο, οι φετινές κινητοποιήσεις είχαν οικονομικό αντίκτυπο για τη Hyundai. Σύμφωνα με υπολογισμούς του νοτιοκορεατικού πρακτορείου Newsis, οι απεργίες και οι στάσεις εργασίας συνολικής διάρκειας περίπου 60 ωρών μέσα στο 2026 εκτιμάται ότι κόστισαν στην εταιρεία περίπου 1,37 δισ. ευρώ.