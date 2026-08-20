«Πράσινο φως» για το Μητροπολιτικό Πάρκο Φαλήρου (ΤΕΡΝΑ, ΜΕΤΚΑ)

«Πράσινο φως» στη σύμβαση των 250 εκατ. ευρώ από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Υπογραφές ανάμεσα σε Περιφέρεια Αττικής και αναδόχους ΤΕΡΝΑ – ΜΕΤΚΑ στις 2 Σεπτέμβριου, αρχές 2027 ξεκινούν εργασίες. Το χρονοδιάγραμμα. Τι ανέφερε ο κ. Χαρδαλιάς, ποιο είναι το project.

Προ των πυλών είναι πλέον η υπογραφή της σύμβασης που αφορά στη μελέτη, κατασκευή και λειτουργία του «Αστικού Μητροπολιτικού Πάρκου στον Φαληρικό Όρμου», αρχικού κόστους άνω των 255 εκατ. ευρώ (με ΦΠΑ στα 320 εκατ.) ανάμεσα στην Περιφέρεια Αττικής και το σχήμα ΤΕΡΝΑ – ΜΕΤΚΑ – Ηλιοχώρα – ΕΛΕΜΚΑ.

Πρόκειται για την κοινοπραξία που αποτελείται από τον κατασκευαστικό βραχίονα του ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και τη θυγατρική Ηλιοχώρα, και το αντίστοιχο κατασκευαστικό όχημα του ομίλου Metlen μαζί με την εξειδικευμένη θυγατρική ΕΛΕΜΚΑ. Ώστε, εν συνεχεία, να εκκινήσουν τα έργα ακόμη αρχές του 2027 με ορίζοντα ολοκλήρωσης τα μέσα του 2029, καθώς ήδη για το περίφημο project «ΑΕΝΑΟΝ» έχει «ανάψει πράσινο φως» το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Τη εξέλιξη γνωστοποίησε ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς, αναφέροντας, παράλληλα, ότι η σύμβαση πρόκειται να υπογραφεί στις 2 Σεπτεμβρίου 2026. Σύμφωνα με τον ίδιο, «από εδώ και πέρα, το χρονοδιάγραμμα είναι συγκεκριμένο. Στις 2 Σεπτεμβρίου 2026 υπογράφουμε. Μέσα στον Νοέμβριο στήνεται το εργοτάξιο, έως τα μέσα Δεκεμβρίου ολοκληρώνονται οι μελέτες εφαρμογής, τον Ιανουάριο του 2027 ξεκινούν τα έργα. Και το δεύτερο εξάμηνο του 2029 το ΑΕΝΑΟΝ εγκαινιάζεται».

Το έργο θα αναμορφώσει την περιοχή που βρίσκεται μεταξύ του Σταδίου Ειρήνης & Φιλίας (ΣΕΦ) και της πρώην Ολυμπιακής Εγκατάστασης «Tae Kwon Do», αλλά και μπροστά από το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Σε γενικές γραμμές, σύμφωνα με τη διακήρυξη του έργου, η ανάπλαση της περιοχής προβλέπει τη δημιουργία πάρκου πρασίνου έκτασης περίπου 90 στρεμμάτων, αθλητικές εγκαταστάσεις (ένα πολυλειτουργικό κέντρο αθλοπαιδιών, δύο κολυμβητήρια και μια ζώνη beach-volley), παιδικές χαρές, ποδηλατοδρόμους, τεχνητούς υγρότοπους, χώρους εκδηλώσεων, αμφιθέατρα κ.λπ.

Το 75% της έκτασης θα καλυφθεί με περισσότερα από 4.000 δένδρα και πάνω από 210.000 φυτά, ενώ θα υπάρχουν «πράσινες διαδρομές και ζώνες αναψυχής για περιπάτους, ποδηλασία και άθληση, χώροι για ήπιες πολιτιστικές δραστηριότητες και χώροι για περιβαλλοντικές δράσεις και συμμετοχική δημιουργία. Το υπόλοιπο 25% θα φιλοξενεί ήπιες πολιτιστικές, αθλητικές και κοινωνικές δραστηριότητες, όπως γήπεδα, ποδηλατοδρόμους, πολυχώρους άθλησης και θεματικούς χώρους για παιδιά. Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε 36 μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, η οποία, παρά το μεγάλο μέγεθός της, δεν διαχωρίζεται σε επιμέρους υποέργα.

Η ανάρτηση Χαρδαλιά

Όπως σημείωσε ο κ. Χαρδαλιάς, «το Ελεγκτικό Συνέδριο ενέκρινε την υπογραφή της σύμβασης για το Μητροπολιτικό Πάρκο Φαληρικό Όρμο. Αυτό σημαίνει ένα πράγμα: το έργο προχωρά πλέον οριστικά και αμετάκλητα. Στις 2 Σεπτεμβρίου, τη δεύτερη μόλις ημέρα του φθινοπώρου, υπογράφουμε τη σύμβαση για τη δημιουργία του μεγαλύτερου Ανοιχτού Πάρκου της Μεσογείου. Είχαμε δεσμευτεί ότι το φθινόπωρο του 2026 θα έχουμε σύμβαση έργου. Τον Ιανουάριο του 2024 παραλάβαμε ένα εμβληματικό έργο, ένα όνειρο σχεδόν 40 χρόνων για τους κατοίκους της περιοχής και ολόκληρης της Αττικής, στα όρια της απένταξης.

Ξαναχτίσαμε από την αρχή την αξιοπιστία της Περιφέρειας απέναντι στους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Επαναφέραμε στο τραπέζι τις ομάδες διαπραγμάτευσης και τους τεχνικούς συμβούλους. Δουλέψαμε μεθοδικά, διορθώσαμε εκκρεμότητες, απαντήσαμε σε κάθε παρατήρηση και εξασφαλίσαμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη χρηματοδότηση των 370 εκατ. ευρώ. Και στα τέλη Νοεμβρίου του 2024, όταν παρουσιάσαμε δημόσια το “ΑΕΝΑΟΝ”, δεσμευτήκαμε ξανά: μέσα σε 24 μήνες θα έχουμε φτάσει στη σύμβαση κατασκευής. Χρειαστήκαμε 21. Μέσα σε αυτούς τους 21 μήνες ολοκληρώσαμε 11 διαφορετικές μελέτες, εξασφαλίσαμε δεκάδες απαραίτητες αδειοδοτήσεις, συντάξαμε τα τεύχη και τους όρους δημοπράτησης, πραγματοποιήσαμε διεθνή διαγωνισμό, αντιμετωπίσαμε ενστάσεις και προσφυγές και δικαιωθήκαμε.

Και κυρίως, περάσαμε με επιτυχία από τέσσερις διαφορετικούς ελεγκτικούς μηχανισμούς και θεσμούς: την Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, το Συμβούλιο της Επικρατείας, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και, πλέον, το Ελεγκτικό Συνέδριο. Τώρα, λοιπόν, ήρθε η ώρα που όλοι περιμέναμε. Ένα όνειρο 40 χρόνων αρχίζει να παίρνει μορφή. Ένας μοναδικός δημόσιος χώρος, 741 στρεμμάτων, δίπλα στη θάλασσα, με το πράσινο να κυριαρχεί, με χιλιάδες νέα δέντρα, χώρους περιπάτου και ποδηλάτου, αθλητισμού, πολιτισμού και αναψυχής. Ένα πάρκο ανοιχτό και προσβάσιμο σε όλους, που επανασυνδέει την πόλη με τη θάλασσα, αποδίδει ξανά το παραλιακό μέτωπο στους πολίτες και αλλάζει για πάντα την εικόνα της Αττικής».