ΜΕΤΚΑ: Πώς έχουν ενισχυθεί παραγωγική «μηχανή», μεγέθη και ανεκτέλεστο

Η απόκτηση στρατηγικού ποσοστού στην εξειδικευμένη ΚΟΣΜΟ Κατασκευαστική ενισχύει τις δυνατότητες εκτέλεσης έργων υποδομών, σε μια συγκυρία στην οποία ήδη έχει παρουσία και συμμετοχή σε πλήθος μεγάλων projects. Αύξηση μεγεθών και ανεκτέλεστου στο 6μηνο 2026. Τα μεγάλα συμβόλαια.

Τη (συνεχή) ενίσχυση του αποτυπώματός της στον τομέα κατασκευών – υποδομών και σε… επιχειρησιακό επίπεδο σηματοδοτεί η νέα κίνηση της ΜΕΤΚΑ, θυγατρικής του ομίλου Metlen, μέσω της υπογραφής συμφωνίας για την απόκτηση ποσοστού 49% της ΚΟΣΜΟ Κατασκευαστική, μιας σχετικά μικρής μεν ελληνικής τεχνικής εταιρείας, αλλά με εξειδίκευση στα χωματουργικά έργα, εκσκαφές, επιχωματώσεις και προετοιμασία εργοταξίων για έργα υποδομών, και μεγάλες ιδιωτικές αναπτύξεις.

Με την κίνηση αυτή, για την οποία ο όμιλος δεν έδωσε κάποια επίσημα οικονομικά στοιχεία, η METKA ενισχύει τις δυνατότητες εκτέλεσης έργων υποδομών, σε μια συγκυρία στην οποία ήδη έχει παρουσία και συμμετοχή σε πλήθος projects, δημόσιων, ιδιωτικών, παραχωρήσεων – ΣΔΙΤ (ΒΟΑΚ, σιδηροδρομικά, κτηριακά, οδικά κ.α.), και μέσω της εξειδικευμένης θυγατρικής ΕΛΕΜΚΑ.

Η συμφωνία

Κατά συνέπεια, σε ένα περιβάλλον προκλήσεων και απαιτήσεων, με τη ΜΕΤΚΑ να έχει ενισχύσει το ανεκτέλεστό της στα επίπεδα των 2 δισ. ευρώ αλλά και να έχει «ανοιχτή την πόρτα» για είσοδο στο Χρηματιστήριο Αθηνών - Euronext, κάθε κίνηση που στηρίζει και ενισχύσει την παραγωγική «μηχανή» του γκρουπ, έχει τη σημασία της. Η επένδυση εντάσσεται στον στρατηγικό σχεδιασμό της METKA για την περαιτέρω ενίσχυση της επιχειρησιακής της ετοιμότητας στον τομέα των υποδομών, μέσω εξασφάλισης πρόσβασης σε κρίσιμη χωματουργική δυναμικότητα και ενίσχυσης του συντονισμού κατά την υλοποίηση σύνθετων έργων.

Η METKA διαθέτει ισχυρή παρουσία στον τομέα των υποδομών και των κατασκευών και συμμετέχει στην υλοποίηση έργων υποδομών και μεγάλων κτιριακών έργων. Μέσω της στρατηγικής αυτής συμμετοχής επιδιώκεται η δημιουργία ενός πιο ολοκληρωμένου και αποτελεσματικού μοντέλου εκτέλεσης έργων, με έμφαση στη διαθεσιμότητα πόρων, τη βελτίωση του προγραμματισμού έργων και την ενίσχυση της προβλεψιμότητας ως προς το κόστος και τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης. Η συναλλαγή έχει δομηθεί ως στρατηγική μειοψηφική συμμετοχή, με θεσμοθετημένα δικαιώματα εταιρικής διακυβέρνησης και πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ των μετόχων, διατηρώντας παράλληλα τη λειτουργική αυτονομία της εταιρείας και της διοικητικής της ομάδας.

Όπως επισημαίνεται και στην ιστοσελίδα της ΚΟΣΜΟ Κατασκευαστικής, που ιδρύθηκε το 1977, είναι μια Τεχνική Εταιρεία όπου απαρτίζετε από Πολιτικούς Μηχανικούς, Τοπογράφους, Εργοδηγούς, κατάλληλα Εξειδικευμένο Προσωπικό και εξειδικεύεται στο χώρο των χωματουργικών. Επίσης, παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες διεκπεραίωσης έργων υποδομών. Η εταιρεία έχει στο ενεργητικό της δικό της μηχανολογικό στόλο, ενώ εξειδικεύεται στους παρακάτω τομείς: Έργα Υποδομών (Σιδηροδρόμους, Κατασκευή Δρόμων και Αεροδρόμια), Ενέργεια (Αιολικά Πάρκα), Εμπορικά Έργα (Κατασκευή Γραφείων και Αποθήκες), Γεωτεχνικά έργα, Κατεδαφίσεις.

Αύξηση μεγεθών, ανεκτέλεστο στα 2 δισ.

Βέβαια, ήδη ο όμιλος ΜΕΤΚΑ έχει «δείξει» τη δυναμική του τα τελευταία χρόνια, κάτι που αποτυπώνεται τόσο στα έργα και τα συμβόλαια που αναλαμβάνει, όσο και στην πορεία οικονομικών μεγεθών και ανεκτέλεστου.

Σύμφωνα με τα πρόσφατα οικονομικά στοιχεία του ομίλου Metlen (6μηνο 2026 που δημοσιεύθηκε προ 2 εβδομάδων), «οι Τομείς Υποδομών και Παραχωρήσεων συνεχίζουν να αποδίδουν σύμφωνα με τις προβλέψεις της διοίκησης για κερδοφορία και ανάπτυξη. Το Α’ εξάμηνο 2026 είχε ιδιαίτερα ισχυρά οικονομικά μεγέθη, τα οποία ενισχύθηκαν σημαντικά και από τον εντατικό ρυθμό εκτέλεσης έργων χρηματοδοτούμενων από το RRF, τα οποία παραδίδονται το καλοκαίρι του 2026. Υπήρξε υπερδιπλασιασμός του EBITDA σε σχέση με το Α’ εξάμηνο του 2025.

Η ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ διατηρείται ψηλά στον κλάδο, απολαμβάνοντας την αναγνώριση της αγοράς, διασφαλίζοντας έτσι ένα ισχυρό χαρτοφυλάκιο έργων (συνολικό ανεκτέλεστο υπόλοιπο των εκτελούμενων έργων υποδομών, συμπεριλαμβανομένων των έργων που βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο επικείμενης συμβασιοποίησης ξεπερνάει τα €2 δισ.) και αξιοποιώντας δυναμικά τις νέες ευκαιρίες. Αξιοποιώντας την τεχνογνωσία και τη στρατηγική τους θέση, η ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ και η Μ Παραχωρήσεις ενισχύουν τη θέση τους στο πεδίο των δημοσίων και ιδιωτικών έργων και των έργων ΣΔΙΤ και συμβάλλουν ουσιαστικά στη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας».

Ειδικότερα, ο κλάδος Υποδομών και Παραχωρήσεων εμφάνισε τζίρο 368 εκατ. από 212 εκατ. ευρώ στο πρώτο 6μηνο 2025, ήτοι άνοδος 74%, με τα EBITDA στο πρώτο «μισό» του 2026 να διαμορφώνονται σε 82 εκατ., έναντι 31 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο 2025, δηλαδή ενισχύθηκαν κατά 162%. Σύμφωνα δε με σχετική παρουσίαση, ο στόχος για τα EBITDA του τομέα «δείχνει» προς τα επίπεδα των 150 εκατ. ευρώ προσεχώς.

Στις κυριότερες εξελίξεις του Α’ εξαμήνου του 2026 περιλαμβάνονται τα εξής:

Τον Ιανουάριο του 2026 η ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ υπέγραψε τη σύμβαση με την Ισραηλιτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης, σηματοδοτώντας την έναρξη κατασκευής του Μουσείου Ολοκαυτώματος Ελλάδος στον χώρο του παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού Θεσσαλονίκης.

η ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ υπέγραψε τη σύμβαση με την Ισραηλιτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης, σηματοδοτώντας την έναρξη κατασκευής του Μουσείου Ολοκαυτώματος Ελλάδος στον χώρο του παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού Θεσσαλονίκης. Τον Φεβρουάριο του 2026 η Κοινοπραξία ΜΕΤΚΑ ATE – ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ AQUA ΑΕ υπέγραψε τη σύμβαση για την «Κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας μη Επικίνδυνων Στερεών Αποβλήτων Καβάλας & Προμήθεια Κινητού Εξοπλισμού Λειτουργίας της ΜΕΑ Καβάλας». Προϋπολογισμός έργου € 81,7 εκατ. με δικαίωμα προαίρεσης.

η Κοινοπραξία ΜΕΤΚΑ ATE – ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ AQUA ΑΕ υπέγραψε τη σύμβαση για την «Κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας μη Επικίνδυνων Στερεών Αποβλήτων Καβάλας & Προμήθεια Κινητού Εξοπλισμού Λειτουργίας της ΜΕΑ Καβάλας». Προϋπολογισμός έργου € 81,7 εκατ. με δικαίωμα προαίρεσης. Τον Φεβρουάριο του 2026 , συμφωνήθηκε η συμμετοχή της M. Παραχωρήσεων με ποσοστό 24% στην Παραχωρησιούχο Εταιρεία ΔΙΚΤΑΙΟΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Μονοπρόσωπη Α.Ε. για το έργο «Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης (ΒΟΑΚ) – Τμήμα Χανιά – Ηράκλειο» και η ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ ξεκίνησε διαδικασίες συμμετοχής με ποσοστό 30% στη νέα Κατασκευαστική Κοινοπραξία (μαζί με τις εταιρείες ΤΕΡΝΑ και ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ), η οποία θα υποκαταστήσει τον Κατασκευαστή ως Βασικός Υπεργολάβος Μελέτης–Κατασκευής του Έργου «Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης – Τμήμα Χανιά–Ηράκλειο», συνολικής αξίας κατασκευαστικού αντικειμένου που ξεπερνάει το € 1,5 δισ.

, συμφωνήθηκε η συμμετοχή της M. Παραχωρήσεων με ποσοστό 24% στην Παραχωρησιούχο Εταιρεία ΔΙΚΤΑΙΟΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Μονοπρόσωπη Α.Ε. για το έργο «Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης (ΒΟΑΚ) – Τμήμα Χανιά – Ηράκλειο» και η ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ ξεκίνησε διαδικασίες συμμετοχής με ποσοστό 30% στη νέα Κατασκευαστική Κοινοπραξία (μαζί με τις εταιρείες ΤΕΡΝΑ και ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ), η οποία θα υποκαταστήσει τον Κατασκευαστή ως Βασικός Υπεργολάβος Μελέτης–Κατασκευής του Έργου «Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης – Τμήμα Χανιά–Ηράκλειο», συνολικής αξίας κατασκευαστικού αντικειμένου που ξεπερνάει το € 1,5 δισ. Τον Μάρτιο του 2026 η ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ υπέγραψε σύμβαση με την NORTH STAR ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. για την υλοποίηση έργου ανάπτυξης, φιλοξενίας και ψυχαγωγίας – του project VORIA – στο Μαρούσι που περιλαμβάνει την κατασκευή ξενοδοχειακής μονάδας 5 αστέρων δυναμικότητας 300 κλινών, καζίνο, χώρων εκδηλώσεων και εστίασης, καθώς και εκτεταμένων κοινόχρηστων χώρων και υποδομών. Αξίας προϋπολογισμού άνω των € 150 εκατ.

η ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ υπέγραψε σύμβαση με την NORTH STAR ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. για την υλοποίηση έργου ανάπτυξης, φιλοξενίας και ψυχαγωγίας – του project VORIA – στο Μαρούσι που περιλαμβάνει την κατασκευή ξενοδοχειακής μονάδας 5 αστέρων δυναμικότητας 300 κλινών, καζίνο, χώρων εκδηλώσεων και εστίασης, καθώς και εκτεταμένων κοινόχρηστων χώρων και υποδομών. Αξίας προϋπολογισμού άνω των € 150 εκατ. Τον Απρίλιο του 2026 η Μ. Παραχωρήσεις ανακηρύχθηκε ανάδοχος του έργου ΣΔΙΤ Φοιτητικές Εστίες Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (NPV € 85 εκατ.).

η Μ. Παραχωρήσεις ανακηρύχθηκε ανάδοχος του έργου ΣΔΙΤ Φοιτητικές Εστίες Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (NPV € 85 εκατ.). Τον Απρίλιο του 2026 η ΕΛΕΜΚΑ ΑΕ υπέγραψε σύμβαση για την υλοποίηση του έργου «Πάρκο Ναυτικής Παράδοσης, Οδυσσέας – Οι Έλληνες και η Θάλασσα», στην περιοχή του Φλοίσβου, δήμος Παλαιού Φαλήρου.

η ΕΛΕΜΚΑ ΑΕ υπέγραψε σύμβαση για την υλοποίηση του έργου «Πάρκο Ναυτικής Παράδοσης, Οδυσσέας – Οι Έλληνες και η Θάλασσα», στην περιοχή του Φλοίσβου, δήμος Παλαιού Φαλήρου. Τον Μάιο του 2026 η ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ υπέγραψε σύμβαση με την FILMA ESTATE M.A.E. για την υλοποίηση της Α’ φάσης του έργου ανάπτυξης κτιριακού συγκροτήματος εντός του οικοπέδου της πρώην ζυθοποιίας ΦΙΞ στη Θεσσαλονίκη.

η ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ υπέγραψε σύμβαση με την FILMA ESTATE M.A.E. για την υλοποίηση της Α’ φάσης του έργου ανάπτυξης κτιριακού συγκροτήματος εντός του οικοπέδου της πρώην ζυθοποιίας ΦΙΞ στη Θεσσαλονίκη. Τον ίδιο μήνα η Κοινοπραξία «ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ – ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.» κατακυρώθηκε οριστική ανάδοχος στο έργο του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά. η σύμβαση υπογράφηκε τον Ιούλιο του 2026. Προϋπολογισμός έργου € 49 εκατ. (με προαίρεση προ ΦΠΑ).

η Κοινοπραξία «ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ – ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.» κατακυρώθηκε οριστική ανάδοχος στο έργο του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά. η σύμβαση υπογράφηκε τον Ιούλιο του 2026. Προϋπολογισμός έργου € 49 εκατ. (με προαίρεση προ ΦΠΑ). Τον Ιούνιο του 2026 , το σχήμα ΤΕΡΝΑ - ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ – Ηλιοχώρα - ΕΛΕΜΚΑ κηρύχθηκε ανάδοχος στο έργο «Δημιουργία Αστικού Μητροπολιτικού Πάρκου στον Φαληρικό Όρμο». Προϋπολογισμός έργου € 255 mio.

, το σχήμα ΤΕΡΝΑ - ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ – Ηλιοχώρα - ΕΛΕΜΚΑ κηρύχθηκε ανάδοχος στο έργο «Δημιουργία Αστικού Μητροπολιτικού Πάρκου στον Φαληρικό Όρμο». Προϋπολογισμός έργου € 255 mio. Τον Ιούνιο του 2026 η ΕΛΕΜΚΑ ΑΕ υπέγραψε σύμβαση με την ΕΛΑΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΙΚΕ, για την υλοποίηση έργου αναβάθμισης και επέκτασης υφιστάμενης ξενοδοχειακής μονάδας.

Η εκτέλεση εργασιών των έργων «ΣΔΙΤ Αναβάθμιση της Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης (FlyOver)» από την Κοινοπραξία ΑΒΑΞ – ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ και «Αποκατάσταση της διπλής σιδηροδρομικής γραμμής Αθηνών-Θεσσαλονίκης, τμήμα Δομοκός – Κραννώνας, μετά τις θεομηνίες “Daniel” και “Elias”» από την ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ, καθώς και πλήθους άλλων δημοσίων και ιδιωτικών έργων, συνεχίζεται ομαλά. Mεταξύ αυτών, το έργο «ΣΔΙΤ 17 Βιοκλιματικά Σχολεία Κεντρικής Μακεδονίας» εξελίσσεται εν μέρει νωρίτερα από τον προγραμματισμό, με δύο σχολικές μονάδες να βαίνουν προς παράδοση στην αρχή της σχολικής χρονιάς.

Οι προοπτικές

Οπως αναφέρεται από τον όμιλο, για το β’ εξάμηνο του 2026, προβλέπεται η απρόσκοπτη συνέχιση των εργασιών της ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ με συνέχιση της εκτέλεσης των έργων που βρίσκονται στο ανεκτέλεστο της Εταιρείας, έναρξη εργασιών στις συμβάσεις που υπογράφηκαν στο Α’ εξάμηνο του 2026 αλλά και υπογραφή συμβάσεων στις οποίες είναι ανάδοχος.

Μεσοπρόθεσμα, οι προοπτικές του κατασκευαστικού κλάδου στην Ελλάδα είναι ιδιαίτερα θετικές, τόσο για τα δημόσια και ιδιωτικά έργα, όσο και για έργα Παραχωρήσεων και Συμπράξεων Δημόσιου & Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), στα οποία ο Τομέας Υποδομών (ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ και Μ Παραχωρήσεις) ξεκίνησε ήδη να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο.

Αυτή τη στιγμή, βρίσκονται σε διάφορες φάσεις προκήρυξης, πολύ σημαντικά έργα υποδομών, είτε ως αμιγή δημόσια έργα (σιδηροδρομικά, επέκταση γραμμής 2 του μετρό), όσο και ως έργα ΣΔΙΤ (κτηριακά έργα όπως μετεγκατάσταση φυλακών Κορυδαλλού, περιβαλλοντικά έργα κ.λπ.), στα οποία η ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ τόσο αυτόνομα, όσο και ως κατασκευαστής της συνδεδεμένης με αυτήν Μ Παραχωρήσεις, φιλοδοξεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο, συνεισφέροντας ουσιαστικά αποτελέσματα στην μητρική της. Επίσης βρίσκονται σε φάση προκήρυξης σημαντικά ιδιωτικά κτηριακά έργα, ένας τομέας που η ΜΕΤΚΑ έχει κατακτήσει την ιδιότητα του αξιόπιστου συνεργάτη.