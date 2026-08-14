Γκούλσμπι (Fed): Θέλει περισσότερες αποδείξεις για την υποχώρηση του πληθωρισμού

Αν και δήλωσε ότι υποστήριξε την απόφαση να διατηρηθούν σταθερά τα επιτόκια στη συνεδρίαση του Ιουλίου, χαρακτήρισε τον πληθωρισμό ως την κύρια ανησυχία του αυτή τη στι

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας του Σικάγο, Όσταν Γκούλσμπι. δήλωσε ότι είναι ενθαρρυμένος από την πρόσφατη υποχώρηση του πληθωρισμού, ωστόσο θέλει να δει περισσότερα από αυτά τους επόμενους μήνες για να βεβαιωθεί ότι επιστρέφει στον στόχο του 2% που έχει θέσει η κεντρική τράπεζα.

«Δεδομένου, ότι είχαμε πέντε ή έξι μήνες που πήγαν λάθος και το συνολικό ποσό είναι πολύ υψηλό, θα πω ότι είμαι ενθαρρυμένος από τους τελευταίους τρεις μήνες», τόνισε την Παρασκευή σε συνέντευξή του στο Bloomberg News. «Αν έχουμε τρεις, τέσσερις συνεχόμενους μήνες όπως αυτόν που είδαμε τον Ιούνιο, θα νιώθω πολύ καλύτερα ότι βρισκόμαστε σε τροχιά επιστροφής στο 2%» πρόσθεσε

Αν και δήλωσε ότι υποστήριξε την απόφαση να διατηρηθούν σταθερά τα επιτόκια στη συνεδρίαση του Ιουλίου, χαρακτήρισε τον πληθωρισμό ως την κύρια ανησυχία του αυτή τη στιγμή. Όσον αφορά την ανάπτυξη και την αγορά εργασίας, πρόσθεσε, η οικονομία των ΗΠΑ είναι «βασικά σταθερή».

Η εμπειρία της Fed με τον υψηλό πληθωρισμό τις προηγούμενες δεκαετίες και η περίοδος μετά την Covid με τις πιέσεις στις τιμές — ο πληθωρισμός ξεπέρασε το 7% το 2022 και δεν έχει επιστρέψει στα επίπεδα του στόχου για περισσότερα από πέντε χρόνια — έχει κάνει τον Γκούλσμπι πιο επιφυλακτικό σχετικά με το πώς να προσεγγίσει το τρέχον πρόβλημα.

«Και τα δύο αυτά πιστεύω ότι επηρεάζουν τον τρόπο σκέψης μου τώρα σχετικά με την πολιτική, να είμαι λίγο πιο επιφυλακτικός και να δώσω λίγο περισσότερη προσοχή σε ό,τι συμβαίνει από την πλευρά του πληθωρισμού, επειδή έχουμε δει σε ιστορικές περιόδους, και τα τελευταία πέντε χρόνια, μόλις ξεκινήσει ο πληθωρισμός, μπορεί να είναι επώδυνο και δύσκολο να ξεφορτωθείς», δήλωσε ο Goolsbee.

Ενώ οι αξιωματούχοι άφησαν τα επιτόκια αμετάβλητα για πέμπτη συνεχόμενη συνάντηση τον περασμένο μήνα, ένας αυξανόμενος αριθμός φαίνεται να ανησυχεί ότι ο πληθωρισμός μπορεί να μην επιστρέψει στον στόχο χωρίς υψηλότερα επιτόκια. Τρεις υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής διαφώνησαν στη συνάντηση του Ιουλίου υπέρ της αύξησης των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης.