Κανονικά τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια - Ενισχύονται από το Λαύριο

Οι άνεμοι, πάντως, εξακολουθούν να πνέουν με ένταση σε αρκετές θαλάσσιες περιοχές, με αποτέλεσμα η κατάσταση να παραμένει υπό συνεχή παρακολούθηση.

Σε ομαλούς ρυθμούς έχουν επιστρέψει από το απόγευμα οι ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας και του Λαυρίου, μετά την πρωινή αναστάτωση που προκάλεσαν οι ισχυροί άνεμοι και οδήγησε σε ακυρώσεις και τροποποιήσεις δρομολογίων.

Οι άνεμοι, πάντως, εξακολουθούν να πνέουν με ένταση σε αρκετές θαλάσσιες περιοχές, με αποτέλεσμα η κατάσταση να παραμένει υπό συνεχή παρακολούθηση.

Aπό το λιμάνι του Πειραιά, τα δρομολόγια των πλοίων εκτελούνται κανονικά. Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, μετά την άρση του απαγορευτικού πραγματοποιήθηκαν κανονικά οι προγραμματισμένες αναχωρήσεις από τη Ραφήνα. Στις 16:00 αναχώρησε το «Αικατερίνη Π.» για Τήνο και Μύκονο και στις 16:15 το «Fast Ferries Andros» για Τήνο και Μύκονο.

Ακολούθησε στις 18:00 το «Superferry» για 'Ανδρο, ενώ στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται το «Andros Queen» στις 18:45 για Τήνο και Μύκονο και το «Andros King» στις 19:15 για 'Ανδρο.

Ομαλοποιημένη είναι η εικόνα και στο Λαύριο. Στις 16:00 αναχώρησαν το «Superstar» για 'Ανδρο, Τήνο και Μύκονο και το «Terra Jet 2» για Τήνο, Μύκονο και Πάρο.

Για τις 17:45 είχε προγραμματιστεί το δρομολόγιο του «Superrunner Jet» για 'Ανδρο και Μύκονο, ενώ στις 23:55 είναι προγραμματισμένη η αναχώρηση του «Aqua Blue» για 'Αγιο Ευστράτιο, Λήμνο και Καβάλα.

Στη 01:00 τα ξημερώματα του Σαββάτου 15 Αυγούστου αναμένεται να αναχωρήσει και το «'Αρτεμις» από το Λαύριο για Μήλο.

Από το λιμάνι του Πειραιά τα δρομολόγια πραγματοποιούνται κανονικά. Παρά την αποκατάσταση της ακτοπλοϊκής κίνησης, οι καιρικές συνθήκες παραμένουν μεταβαλλόμενες.

Για τον λόγο αυτό, οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν, καλούνται, πριν αναχωρήσουν για τα λιμάνια, να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες, τα κατά τόπους λιμεναρχεία και τα ταξιδιωτικά πρακτορεία, ώστε να ενημερώνονται εγκαίρως για τυχόν νέες αλλαγές ή τροποποιήσεις στα δρομολόγια.