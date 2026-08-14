Λίβερπουλ: Απέκτησε το 30% η κοινοπραξία του Τζεφ Μπέζος

Επιβεβαιώθηκαν τελικά οι πληροφορίες των τελευταίων ημερών που ήθελαν τον Τζεφ Μπέζος να μπαίνει για πρώτη φορά ως επενδυτής στον αθλητισμό, εξαγοράζοντας μερίδιο της Λίβερπουλ.

Επιβεβαιώθηκαν τελικά οι πληροφορίες των τελευταίων ημερών που ήθελαν τον Τζεφ Μπέζος να μπαίνει για πρώτη φορά ως επενδυτής στον αθλητισμό, εξαγοράζοντας μερίδιο της Λίβερπουλ, καθώς γνωστοποιήθηκε πως μία κοινοπραξία που περιλαμβάνει τον δισεκατομμυριούχο ιδρυτή της Amazon έχει συνάψει συμφωνία με την Fenway Sports Group για να γίνει μειοψηφικός ιδιοκτήτης της βρετανικής ποδοσφαιρικής ομάδας, όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση της FSG.

Η κοινοπραξία θα αγοράσει περίπου το ένα τρίτο της ομάδας της Premier League και η μειοψηφική συναλλαγή αποτιμάται σε περίπου 7,1 δισεκατομμύρια δολάρια, όπως αναφέρει το CNBC, επικαλούμενο πηγές με γνώση του θέματος.

Ως προϋπόθεση της συμφωνίας, η επενδυτική ομάδα έχει την επιλογή να γίνει πλειοψηφικός μέτοχος της Λίβερπουλ με αποτίμηση περίπου 8 δισεκατομμύρια δολάρια τους επόμενους 12 μήνες. Η μεγαλύτερη συνεισφορά στην μειοψηφική επένδυση των 7,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων - περισσότερα από 1 δισεκατομμύριο δολάρια - προέρχεται από την εταιρεία K5 Global, με τον Μπέζος να είναι ο κύριος επενδυτής στο fund.

Η κοινοπραξία πίσω από τη συμφωνία, η 1892 Holdings, διοικείται από τον επιχειρηματία Αμίτ Μπάτια, ο οποίος είναι ο κύριος εταίρος στη συμφωνία και πρώην συνιδιοκτήτης της ποδοσφαιρικής ομάδας Queens Parks Rangers. Ο όμιλος περιλαμβάνει επίσης την K5 Sports και την EE Capital, το οικογενειακό γραφείο της Ελέιν και του Εδουάρδο Σαβερίν, συνιδρυτή του Facebook.

Ο Μπάτια θα είναι ο νέος αντιπρόεδρος της Λίβερπουλ και θα ενταχθεί επίσης στο διευρυμένο διοικητικό συμβούλιο του συλλόγου, σύμφωνα με ένα άτομο που γνωρίζει το θέμα. Ο Μπέζος δεν θα έχει θέση στο διοικητικό συμβούλιο, αλλά ο Μπράιαν Μπάουμ από την K5 Sports και η Ελέιν Σαβερίν θα έχουν και οι δύο, σύμφωνα με ένα από τα άτομα που γνωρίζουν το θέμα.

Οι νέοι μειοψηφούντες ιδιοκτήτες θα υποστηρίξουν τις μακροπρόθεσμες φιλοδοξίες της Λίβερπουλ εντάσσοντας στον σύλλογο ειδικούς από τις παγκόσμιες επιχειρήσεις, την τεχνολογία και τις επενδύσεις, ανέφερε ο σύλλογος.

«Η Λίβερπουλ ανέκαθεν χτιζόταν σκεπτόμενη πέρα ​​από μια σεζόν και λαμβάνοντας αποφάσεις με γνώμονα τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα του συλλόγου. Αυτή η προσέγγιση συνεχίζει να προσελκύει το ενδιαφέρον από σεβαστούς επενδυτές και επιχειρηματικούς ηγέτες σε όλο τον κόσμο. Καθώς εξετάζαμε αυτή την ευκαιρία, κατέστη σαφές ότι ο Αμίτ Μπάτια και η κοινοπραξία μοιράζονταν τη μακροπρόθεσμη φιλοσοφία και την εκτίμησή μας για αυτό που κάνει τη Λίβερπουλ ξεχωριστή», δήλωσε ο πρόεδρος της FSG, Μάικ Γκόρντον, σε δελτίο τύπου.

Ο Μπέζος, ο οποίος έκανε την περιουσία του ως ιδρυτής της Amazon, έχει καθαρή περιουσία 272 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με το Forbes. Έχει διερευνήσει στο παρελθόν να γίνει ιδιοκτήτης των Washington Commanders και Seattle Seahawks του NFL.

Η επίσημη αξιολόγηση των παγκόσμιων ομάδων ποδοσφαίρου του CNBC για το 2026 κατέταξε την Λίβερπουλ ως την τέταρτη πιο πολύτιμη ποδοσφαιρική ομάδα στον κόσμο, με αποτίμηση 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η Λίβερπουλ αγωνίζεται στην Premier League στην Αγγλία, έχοντας έχει κερδίσει 20 τίτλους πρωταθλήματος, με το πιο πρόσφατο να το κατακτά το 2025.