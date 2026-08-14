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ΗΠΑ: Υποχώρησαν οι λιανικές πωλήσεις τον Ιούλιο για πρώτη φορά μετά από 14 μήνες

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ΗΠΑ: Υποχώρησαν οι λιανικές πωλήσεις τον Ιούλιο για πρώτη φορά μετά από 14 μήνες
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Οι λιανικές πωλήσεις στις ΗΠΑ μειώθηκαν απροσδόκητα τον Ιούλιο, καθώς οι αμερικανοί μείωσαν τις αγορές αυτοκίνητων αλλά και τις δαπάνες τους στα ηλεκτρονικά καταστήματα.

Οι λιανικές πωλήσεις στις ΗΠΑ μειώθηκαν απροσδόκητα τον Ιούλιο, για πρώτη φορά εδώ και 14 μήνες, καθώς οι αμερικανοί μείωσαν τις αγορές αυτοκίνητων αλλά και τις δαπάνες τους στα ηλεκτρονικά καταστήματα.

Συγκεκριμένα, οι λιανικές πωλήσεις μειώθηκαν κατά 0,6% τον περασμένο μήνα, η μεγαλύτερη πτώση από τον Μάιο του 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Εμπορίου. Οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε έρευνα του Reuters είχαν προβλέψει ότι οι λιανικές πωλήσεις θα αυξηθούν κατά 0,1%. Εξαιρώντας τα αυτοκίνητα και τη βενζίνη, οι πωλήσεις μειώθηκαν κατά 0,2%.

Η έκθεση υποδηλώνει ότι υποχώρησε η αγοραστική δύναμη τον περασμένο μήνα μετά από ένα ισχυρότερο πρώτο εξάμηνο του 2026. Οι γενναιόδωρες επιστροφές φόρων φέτος βοήθησαν στην άμβλυνση του πλήγματος από τις υψηλότερες τιμές της βενζίνης που προέκυψαν από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, με αποτέλεσμα την ισχυρή καταναλωτική δαπάνη στο δεύτερο τρίμηνο. Ωστόσο, αυτές οι επιστροφές έχουν πλέον εξαντληθεί, ανέφεραν οι οικονομολόγοι.

Πέντε από τις 13 κατηγορίες της έκθεσης κατέγραψαν μειώσεις. Οι πωλήσεις σε εμπόρους μηχανοκίνητων οχημάτων και ανταλλακτικών μειώθηκαν κατά 1,8%, ενώ οι πωλήσεις σε καταστήματα λιανικής πώλησης μειώθηκαν κατά 2,2%. Παράλληλα, οι εισπράξεις σε εστιατόρια και μπαρ, η μόνη κατηγορία τομέα υπηρεσιών στην έκθεση λιανικής, αυξήθηκαν κατά 0,5%.

Ξεχωριστά δεδομένα καρτών από την Bank of America και την PNC Financial Services υποδηλώνουν ότι οι δαπάνες αυξήθηκαν με βραδύτερο ρυθμό τον Ιούλιο, μετά την Prime Day της Amazon και το Παγκόσμιο Κύπελλο που αύξησαν τις πωλήσεις τον Ιούνιο.

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tags:
Λιανικές πωλήσεις
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