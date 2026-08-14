Ευρωαγορές: Πάτησαν «φρένο» μετά από πέντε εβδομάδες ανόδου

«Φρένο» στο ανοδικό σερί των ευρωαγορών, καθώς κατέγραψαν την πρώτη εβδομαδιαία πτώση εδώ και πάνω από έναν μήνα.

Με πτώση ολοκλήρωσαν την συνεδρίαση της Παρασκευής οι ευρωαγορές, καταγράφοντας τις πρώτες εβδομαδιαίες απώλειες σε διάστημα άνω του ενός μηνός, με τους επενδυτές να επεξεργάζονται τις εξελίξεις από το μέτωπο της Μέσης Ανατολής όπως και τα μάκρο στοιχεία από την Ευρωζώνη, αλλά και την απέναντι πλευρά του Ατλαντικού.

Ειδικότερα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 υποχώρησε 0,21% στις 657,84 μονάδες, ενώ ο Eurostoxx 50 σημείωσε πτώση 0,13% στις 6.536 μονάδες.

Στους επιμέρους κλάδους, τα μέσα ενημέρωσης σημείωσαν κέρδη σχεδόν 2% ενώ την μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές των μετάλλων με πτώση άνω του 2%.

Στο ταμπλό, ο γερμανικός DAX στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης ενισχύθηκε 0,51% στις 26.426 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 διολίσθησε 0,16% στις 8.636 μονάδες. Στο Λονδίνο, ο FTSE 100 έχασε 0,27% στις 10.744 μονάδες, ενώ ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο διολίσθησε 0,22% στις 53.573 μονάδες. Στην Ισπανία, ο IBEX 35 κατέγραψε πτώση 0,12% στις 20.144 μονάδες.

Η εβδομαδιαία πτώση έρχεται έπειτα από μία παρατεταμένη άνοδο στη διάρκεια του καλοκαιριού, που οδήγησε στους δείκτες σε νέα ιστορικά υψηλά επίπεδα.

Άνοδο 0,4% σημείωσε το εποχικά προσαρμοσμένο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) της Ευρωζώνης το β' τρίμηνο σε σχέση με το προηγούμενο. Σε επίπεδο ΕΕ η αύξηση ήταν της τάξεως του 5% σύμφωνα με τις προκαταρκτικές εκτιμήσεις της Eurostat.

Για το α' τρίμηνο του 2026, το ΑΕΠ παρέμεινε σταθερό στην Ευρωζώνη και κατέγραψε οριακή άνοδο 0,1% στην ΕΕ.

Σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, το εποχικά προσαρμοσμένο ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 1% στην Ευρωζώνη και κατά 1,2 % στην ΕΕ το δεύτερο τρίμηνο του 2026, μετά από αύξηση +0,5 % στη ζώνη του ευρώ και +0,8 % στην ΕΕ το προηγούμενο τρίμηνο.