Φωτιά στον Φοίνικα Ρεθύμνου - Σε πλήρη κινητοποίηση η Πυροσβεστική, ήχησε το 112

Νέα πυρκαγιά κινητοποίησε το απόγευμα της Παρασκευής, 14 Αυγούστου, τις πυροσβεστικές δυνάμεις στο νότιο Ρέθυμνο, καθώς φωτιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή του Φοίνικα.

Νέα πυρκαγιά κινητοποίησε το απόγευμα της Παρασκευής, 14 Αυγούστου, τις πυροσβεστικές δυνάμεις στο νότιο Ρέθυμνο, καθώς φωτιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή του Φοίνικα.

Η πυρκαγιά έγινε αντιληπτή λίγο μετά τις 19:00, με τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής να σπεύδουν στην περιοχή και να επιχειρούν για τον περιορισμό του μετώπου, σε μια ιδιαίτερα δύσκολη ημέρα για ολόκληρη την Κρήτη, λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Φονικάς Ρεθύμνου. Κινητοποιήθηκαν 38 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων της 3ης και της 19ης #ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 8 οχήματα και 4 Ε/Π. Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 14, 2026

Στο σημείο έχουν κινητοποιηθεί συνολικά 38 πυροσβέστες με οκτώ πυροσβεστικά οχήματα, ενώ στην επιχείρηση συμμετέχουν και τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 3ης και της 19ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και εθελοντές. Παράλληλα, συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου των ΟΤΑ.

Καθοριστική είναι και η συνδρομή των εναέριων μέσων, καθώς τέσσερα ελικόπτερα πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού, επιχειρώντας να ανακόψουν την πορεία της φωτιάς.

Λίγο αργότερα, οι αρμόδιες αρχές ενεργοποίησαν το 112, καλώντας τους κατοίκους και όσους βρίσκονται στις περιοχές Φωτεινάρι και Σούδα να απομακρυνθούν προς ασφαλή κατεύθυνση.

Η κινητοποίηση παραμένει μεγάλη, καθώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη για να περιορίσουν το μέτωπο και να αποτρέψουν την επέκταση της φωτιάς προς κατοικημένες και τουριστικές περιοχές του νότιου Ρεθύμνου.

Η εικόνα από το μέτωπο βρίσκεται υπό συνεχή παρακολούθηση, ενώ οι προσπάθειες κατάσβεσης συνεχίζονται τόσο από τις επίγειες δυνάμεις όσο και από τα εναέρια μέσα.

Πηγή: ΑΠΕ_ΜΠΕ