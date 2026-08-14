Η Ουγγαρία θα βυθίσει δύο φορτηγίδες στο Δούναβη για να κρατήσει σε λειτουργία πυρηνικό σταθμό

Η ουγγρική κυβέρνηση αναμένει να αρχίσει αργότερα σήμερα η βύθιση δύο φορτηγίδων ώστε να αυξηθεί η στάθμη του νερού στον πυρηνικό σταθμό Paks στον Δούναβη.

Η ουγγρική κυβέρνηση αναμένει να αρχίσει αργότερα σήμερα η βύθιση δύο φορτηγίδων ώστε να αυξηθεί η στάθμη του νερού στον πυρηνικό σταθμό Paks στον Δούναβη, δήλωσε ο πρωθυπουργός Πίτερ Μαγιάρ.



Ο σταθμός αυτή τη στιγμή λειτουργεί με το περίπου 25% των δυνατοτήτων του λόγω της πρωτοφανούς στα ιστορικά ξηρασίας και της χαμηλής στάθμης του νερού σε επίπεδα ρεκόρ στον πόταμο Δούναβη, από τον οποίο το πυρηνικό εργοστάσιο αντλεί το νερό που είναι απαραίτητο για την ψύξη.



Η γειτονική Ρουμανία έκλεισε την Πέμπτη τον τελευταίο πυρηνικό αντιδραστήρα της που λειτουργούσε, καθώς η ξηρασία που έπληξε την Ευρώπη αυτό το καλοκαίρι προκάλεσε σοβαρές επιπτώσεις στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, στις μεταφορές και στα συστήματα δημόσιας υγείας. Η ξηρασία έθεσε επίσης ερωτήματα στην Ουγγαρία και τη Ρουμανία σχετικά με τον τρόπο προσαρμογής της πυρηνικής ενέργειας σε ένα κλίμα που γίνεται ολοένα και πιο ακραίο.



Η κυβέρνηση της Ουγγαρίας ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι θα κατασκευάσει ένα «φράγμα» στον πυθμένα του ποταμού, το οποίο θα τοποθετηθεί εγκάρσια στον πυθμένα της κοίτης του ποταμού, με σκοπό τη ρύθμιση της ροής του νερού. Η διαδικασία αυτή θα διαρκέσει εβδομάδες.



Η κυβέρνηση ανέφερε επίσης ότι δύο φορτηγίδες μήκους 80 μέτρων θα βυθιστούν κοντά στον πυρηνικό σταθμό, προκειμένου να αυξηθεί βραχυπρόθεσμα η στάθμη του νερού, έτσι ώστε οι δύο τουρμπίνες του σταθμού να μπορούν να συνεχίσουν να λειτουργούν κατά τη διάρκεια της κατασκευής του φράγματος στο κοίτασμα του ποταμού.



«Η ελεγχόμενη βύθιση (των φορτηγίδων) αναμένεται να ξεκινήσει αργά το απόγευμα, με σκοπό την αύξηση της στάθμης του νερού στον Δούναβη», δήλωσε ο Μαγιάρ σε βίντεο που ανάρτησε σήμερα στο Facebook από τον Paks.



Η βύθιση των φορτηγίδων θα μπορούσε να αυξήσει τη στάθμη του νερού κατά 20 εκατοστά βραχυπρόθεσμα, ενώ το φράγμα του ποταμού αναμένεται να την αυξήσει έως και 1 μέτρο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ