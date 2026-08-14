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Εκτροχιασμός τρένου στην Αγγλία, ο δεύτερος σε δύο ημέρες

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Εκτροχιασμός τρένου στην Αγγλία, ο δεύτερος σε δύο ημέρες
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Ένα τρένο εκτροχιάστηκε σήμερα στην ανατολική Αγγλία χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί, έγινε γνωστό από τη βρετανική αστυνομία μεταφορών.

Ένα τρένο εκτροχιάστηκε σήμερα στην ανατολική Αγγλία χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί, έγινε γνωστό από τη βρετανική αστυνομία μεταφορών, το δεύτερο ατύχημα αυτού του είδους έπειτα από έναν εκτροχιασμό χθες το απόγευμα, όπου δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν σοβαρά.

«Αστυνομικοί βρίσκονται αυτήν τη στιγμή στο σημείο, στον σιδηροδρομικό σταθμό του Γουίκφορντ, στο Έσεξ, αφού έλαβαν πληροφορίες βάσει των οποίων τα πίσω βαγόνια μιας αμαξοστοιχίας εκτροχιάστηκαν, παραμένοντας ωστόσο σε οριζόντια θέση», έγραψε στο Χ η αστυνομία.

Ασθενοφόρα και πυροσβεστικά οχήματα αναπτύχθηκαν στην περιοχή, όμως, σύμφωνα με το υπουργείο Μεταφορών, δεν υπάρχουν τραυματίες.

Η διαχειρίστρια εταιρεία του σιδηροδρομικού δικτύου Greater Anglia ανέφερε πως η κυκλοφορία έχει διακοπεί στη γραμμή που συνδέει το Λονδίνο με το Έσεξ, στην ανατολική Αγγλία.

Χθες, ένα τρένο που εκτελούσε το δρομολόγιο ανάμεσα στο Λονδίνο και τη νοτιοανατολική Αγγλία εκτροχιάστηκε κοντά στην πόλη Λούις.

Τρία βαγόνια ανατράπηκαν.

Δύο επιβάτες τραυματίστηκαν σοβαρά σε αυτό το ατύχημα, όμως η ζωή τους δεν κινδυνεύει. Δέκα οκτώ άνθρωποι έλαβαν επίσης τις πρώτες βοήθειες στο νοσοκομείο για λιγότερο σοβαρά τραύματα και σύντομα πήραν εξιτήριο.

Πηγή: ΑΠΕ_ΜΠΕ

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