Τέσσερις χώρες της Κεντρικής Ασίας ανέφεραν ταυτόχρονες διακοπές ρεύματος

Τα υπουργεία Ενέργειας και των τεσσάρων χωρών, των οποίων τα δίκτυα είναι διασυνδεδεμένα, επιβεβαίωσαν τις διακοπές ρεύματος.

Το Καζακστάν, το Κιργιζιστάν, το Τατζικιστάν και το Ουζμπεκιστάν ανέφεραν ότι όλες οι διακοπές ρεύματος που έγιναν σήμερα, σύμφωνα με το υπουργείο Ενέργειας του Καζακστάν προκλήθηκαν από μια «ξαφνική αλλαγή στη ροή ηλεκτρικής ενέργειας» από το δίκτυο της Κεντρικής Ασίας.

Τα υπουργεία Ενέργειας και των τεσσάρων χωρών, των οποίων τα δίκτυα είναι διασυνδεδεμένα, επιβεβαίωσαν τις διακοπές ρεύματος. Ανέφεραν ότι βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες για την αποκατάσταση της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.

Δημοσιογράφοι του Reuters στο Αλμάτι, τη μεγαλύτερη πόλη του Καζακστάν, και στην πρωτεύουσα του Κιργιζιστάν, το Μπισκέκ, ανέφεραν διακοπές ρεύματος. Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης στο Τατζικιστάν ανέφεραν διακοπές ρεύματος στην πρωτεύουσα, το Ντουσανμπέ, και στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη, το Χουτζάντ.

Οι αρχές του Ουζμπεκιστάν ανέφεραν διακοπές ρεύματος σε ορισμένες νότιες περιοχές της χώρας, κυρίως κοντά στα σύνορα με το Τατζικιστάν.

Οι ελλείψεις σε ηλεκτρική ενέργεια είναι συχνές στην Κεντρική Ασία, όπου η παραδοσιακή εξάρτηση από την υδροηλεκτρική ενέργεια έχει δημιουργήσει προβλήματα, καθώς η κλιματική αλλαγή καθιστά τους υδροηλεκτρικούς σταθμούς ευάλωτους σε ελλείψεις νερού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ