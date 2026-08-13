Xρυσός: Πτώση 1% λόγω κατοχύρωσης κερδών

Απώλειες σχεδόν 1% κατέγραψε ο χρυσός, καθώς οι επενδυτές κατοχύρωσαν τα κέρδη τους, αφού οι τιμές ανέβηκαν χθες σε υψηλά δύο μηνών μετά τα στοιχεία για τον πληθωρισμό ΗΠΑ.

Απώλειες σχεδόν 1% κατέγραψε ο χρυσός την Πέμπτη, καθώς οι επενδυτές κατοχύρωσαν τα κέρδη τους, αφού οι τιμές ανέβηκαν χθες σε υψηλά δύο μηνών μετά τα στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ, τα οποία ήταν σύμφωνα με τις προσδοκίες, μετριάζοντας τις προσδοκίες για αύξηση των επιτοκίων της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ τον επόμενο μήνα.

Συγκεκριμένα, ο χρυσός spot υποχώρησε 0,9% στα 4.366,38 δολάρια ανά ουγγιά, με τις τιμές να αγγίζουν το υψηλότερο επίπεδό τους από τις 5 Ιουνίου νωρίτερα στη συνεδρίαση, φτάνοντας στα 4.449,39 δολάρια. Τα futures ΗΠΑ διολίσθησαν 1% στα 4,423,60 δολάρια.

«Τα 4.500 είναι ένα μεγάλο σημείο αντίστασης για τον χρυσό. Τα αγγίξαμε δύο φορές και ο χρυσός υποχώρησε από αυτό το σημείο, με τους traders να είναι νευρικοί κοντά στο επίπεδο των 4.500 αυτή τη στιγμή», δήλωσε ο Μπομπ Χάμπερκον, ανώτερος στρατηγικός αναλυτής αγοράς στην StoneX.

Ο Δείκτης Τιμών Παραγωγού των ΗΠΑ παρέμεινε αμετάβλητος τον Ιούλιο, καθώς η μείωση των τιμών των αγαθών αντιστάθμισε την αύξηση του κόστους των υπηρεσιών, υποδεικνύοντας ότι οι πληθωριστικές πιέσεις ενδέχεται να συνεχιστούν.

Τα στοιχεία αυτά ακολούθησαν την έκθεση τιμών καταναλωτή της Τετάρτης, η οποία έδειξε ότι ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ αυξήθηκε κατά 3,4% το δωδεκάμηνο έως τον Ιούλιο, από 3,5% τον Ιούνιο και σύμφωνα με τις προσδοκίες των οικονομολόγων.

Οι αγορές εκτιμούν τώρα μια πιθανότητα 34% για αύξηση των επιτοκίων στη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου, από 40% αμέσως μετά τα στοιχεία του Δείκτη Τιμών Παραγωγού (PPI), σύμφωνα με το εργαλείο CME FedWatch.

Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής της Fed είναι απίθανο να νιώσουν την επείγουσα ανάγκη να αυξήσουν τα επιτόκια τον επόμενο μήνα, αφού ο πληθωρισμός υποχώρησε για δεύτερο συνεχόμενο μήνα.

Ωστόσο, την Τετάρτη, η πρόεδρος της Fed του Κλίβελαντ, Μπεθ Χάμακ, επανέλαβε την ανάγκη αύξησης των επιτοκίων «άμεσα».

Στα άλλα πολύτιμα μέταλλα, η τιμή spot στο ασήμι υποχώρησε κατά 0,9% στα 64,72 δολάρια ανά ουγγιά, η πλατίνα έχασε 1,8% στα 1.724,45 δολάρια και το παλλάδιο διολίθησε 3,4% στα 1.323,31 δολάρια.