Foodlink: Δωρεάν διάθεση ιδίων μετοχών σε στελέχη και εργαζομένους

Οι μετοχές ανέρχονται σε συνολική αξία € 266.094,72, λαμβάνοντας υπόψη την τιμή κλεισίματος € 1,0800 της 03.08.2025.

Η «ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία»), ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, ότι στις 12.08.2026 διατέθηκαν δωρεάν από την «Εταιρεία», με εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση, σε στελέχη και εργαζόμενους της ίδιας και των θυγατρικών αυτής εταιρειών, 246.384 ίδιες, κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 114 του Ν.4548/2018. Οι ανωτέρω μετοχές ανέρχονται σε συνολική αξία € 266.094,72, λαμβάνοντας υπόψη την τιμή κλεισίματος € 1,0800 της 03.08.2025.

Η διάθεση πραγματοποιήθηκε σε συνέχεια της από 30.07.2025 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και της από 06.07.2026 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής. Οι ως άνω μετοχές αποκτήθηκαν στο πλαίσιο προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών της Εταιρείας, το οποίο είχε εγκριθεί δυνάμει της από 21.06.2024 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της.

Μετά την προαναφερόμενη διάθεση, η Εταιρεία κατέχει συνολικά 614.222 ίδιες μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 1,8416% του συνόλου των μετοχών της.