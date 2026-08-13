Χαλκιδική: Γεννήτριες για τις δημόσιες υποδομές και τον βιολογικό καθαρισμό μεταφέρονται σε Σίβηρη-Φούρκα

Στη μάχη για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης και της υδροδότησης στη Σίβηρη έχουν ριχτεί αυτή την ώρα συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ και της περιφέρειας κεντρικής Μακεδονίας.

Στη μάχη για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης και της υδροδότησης στη Σίβηρη έχουν ριχτεί αυτή την ώρα συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ και της περιφέρειας κεντρικής Μακεδονίας.

Οπως δήλωσε ο δπροισταμενος της Διεύθυνσης Πολιτικής προστασίας της Περιφέρειας Κ.Μακεδονίας Χαράλαμπος Στεργιάδης που βρέθηκε στο σημείο της πυρκαγιάς, μεταφέρονται ηλεκτρογεννήτριες προκειμένου να ηλεκτροδοτηθούν αρχικά οι δημόσιες υποδομές όπως αντλιοστάσια κι ο βιολογικός καθαρισμός.

« Η φωτιά φαίνεται να είναι τώρα σε μερική ύφεση με μικρές εστίες. Θα δούμε πώς εξελίσσεται για να αρχίσει σιγά σιγά να γίνει η επιστροφή των κατοίκων» είπε χαρακτηριστικά.

Στο μεταξύ, το Speed runner που είχε αγκυροβολήσει ανοιχτά της σκάλας Σίβηρης προκειμένου να παραλάβει ντόπιους και τουρίστες τους οποίους μετέφεραν πλοιάρια από την ακτή, αναμένεται να φτάσει μετά τις 10 το βράδυ στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. « Επιβαίνουν 195 άτομα για τα οποια θα φροντίσουμε, σε συνεννόηση με ξενοδόχους, να μεταφερθούν σε καταλύματα για διανυκτέρευση» ανέφερε ο κ. Στεργιάδης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, αύριο με το φως της ημέρας η εικόνα θα είναι πιο καθαρή για να ξεκινήσουν άμεσα οι αποκαταστάσεις. «Πριν από 20 χρόνια είχαμε μεγαλύτερη φωτιά σ’ αυτό το σημείο αλλά πλέον, η κινητοποίηση ήταν πιο άμεση» κατέληξε.

Πηγή: ΑΠΕ_ΜΠΕ