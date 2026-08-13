ΗΠΑ: Απορρίφθηκε η αγωγή Τραμπ σε βάρος του Χάρβαρντ

Ένας ομοσπονδιακός δικαστής απέρριψε σήμερα την αγωγή που είχε καταθέσει η διοίκηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ σε βάρος του πανεπιστημίου Χάρβαρντ, το οποίο κατηγορούσε πως επέδειξε ανοχή σε αντισημιτικές συμπεριφορές κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων υπέρ των Παλαιστινίων στην πανεπιστημιούπολή του μετά την 7η Οκτωβρίου του 2023.

Ένας ομοσπονδιακός δικαστής απέρριψε σήμερα την αγωγή που είχε καταθέσει η διοίκηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ σε βάρος του πανεπιστημίου Χάρβαρντ, το οποίο κατηγορούσε πως επέδειξε ανοχή σε αντισημιτικές συμπεριφορές κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων υπέρ των Παλαιστινίων στην πανεπιστημιούπολή του μετά την 7η Οκτωβρίου του 2023.

Στην απόφασή του, ο Ρίτσαρντ Στερνς του ομοσπονδιακού δικαστηρίου της Βοστόνης επισημαίνει πως η αγωγή που κατέθεσε η διοίκηση Τραμπ, τον Μάρτιο, δεν κατάφερε να αποδείξει επαρκώς πως το Χάρβαρντ παραβίασε μια διάταξη του νόμου για τα πολιτικά δικαιώματα, η οποία απαγορεύει τις διακρίσεις λόγω φυλής, εθνικότητας και άλλων κριτηρίων.

Ο Στερνς ανέφερε ότι τα επιχειρήματα της κυβέρνησης επικεντρώνονταν κυρίως σε περιστατικά που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων διαμαρτυρίας για τον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, ενώ μόνο λίγα μεταγενέστερα περιστατικά, τα οποία φέρεται να σημειώθηκαν τον Μάρτιο του 2025, ήταν «μεμονωμένα και σποραδικά» ώστε να τεκμηριώσουν ισχυρισμό περί συνεχιζόμενων παραβιάσεων των πολιτικών δικαιωμάτων.

Ο δικαστής σημείωσε ότι η αγωγή δεν τεκμηρίωνε επαρκώς παραλείψεις του πανεπιστημίου μετά την ενημέρωση του Χάρβαρντ από την κυβέρνηση, τον Ιούνιο του 2025, ότι δεν συμμορφωνόταν με τον Τίτλο VI του Νόμου περί Πολιτικών Δικαιωμάτων του 1964. Ο νόμος απαγορεύει τις διακρίσεις λόγω φυλής, χρώματος ή εθνικής καταγωγής σε προγράμματα που λαμβάνουν ομοσπονδιακή χρηματοδότηση.

Ο Λευκός Οίκος και το Χάρβαρντ δεν απάντησαν αμέσως στα αιτήματα να σχολιάσουν σχετικά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ