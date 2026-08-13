ΛΔ Κονγκό: Η επιδημία Έμπολα εξαπλώνεται σε έκτη επαρχία της χώρας

Εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα Έμπολα έχουν πλέον καταγραφεί σε έξι επαρχίες της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό.

Εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα Έμπολα έχουν πλέον καταγραφεί σε έξι επαρχίες της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, με τον διευθυντή των Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων της Αφρικής (Africa CDC) Ζαν Κασεγιά να προειδοποιεί πως η επιδημία μπορεί να εξελιχθεί στη χειρότερη που έχει καταγραφεί ποτέ στα χρονικά εφόσον δεν τεθεί υπό έλεγχο.

Όπως αναφέρει η εβδομαδιαία ενημέρωση από τον Ζαν Κασεγιά, κρούσματα Έμπολα ανιχνεύθηκαν στην πόλη Μπουτά της επαρχίας Κάτω Ουελέ. Κρούσματα έχουν καταγραφεί επίσης σε άλλες πέντε επαρχίες: Ιτούρι, Βόρειο Κίβου, Νότιο Κίβου, Άνω Ουελέ και Τσόπο.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της ΛΔ Κονγκό, έχουν καταγραφεί 4.566 εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα του ιού Έμπολα στη χώρα, όπου η επιδημία που κηρύχθηκε στις 15 Μαϊου έχει στοιχίσει τη ζωή σε 2.128 ανθρώπους μέχρι στιγμής.

Ωστόσο, ο απολογισμός αυτός αφορά μόνο τους τελευταίους τρεις μήνες, δηλαδή μετά την επίσημη κήρυξη επιδημίας, επισημαίνει ο Κασεγιά. «Όλες οι μελέτες που έχουμε στα χέρια μας υποδηλώνουν ότι η επιδημία ξεκίνησε γύρω στον Φεβρουάριο, δεν έχουμε ιδέα τι συνέβη μεταξύ Φεβρουαρίου και Μαΐου», εξήγησε.

«Εάν δεν σταματήσουμε αυτό το επιδημικό κύμα, θα διαρκέσει πάνω από έναν χρόνο», εκτίμησε. Κάτι τέτοιο θα αύξανε επίσης τον κίνδυνο εξάπλωσης σε άλλες αφρικανικές χώρες.

Η τρέχουσα επιδημία προκαλείται από το στέλεχος Bundibugyo, για το οποίο δεν υπάρχει ούτε εμβόλιο ούτε συγκεκριμένη θεραπεία. Ο Έμπολα έχει σκοτώσει περισσότερους από 15.000 ανθρώπους στην Αφρική μέσα σε μισό αιώνα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ